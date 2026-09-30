Скончался актёр из сериала «Как я встретил вашу маму» Деннис Хаскинс

Американский актер Деннис Хаскинс, которому было 75 лет, скончался. О смерти артиста 29 сентября сообщил Page Six.

Широкую известность Хаскинсу принесла телевизионная карьера. Зрителям он запомнился прежде всего по роли директора Ричарда Белдинга в сериале «Спасённые звонком». Этот образ актёр также исполнял в продолжениях проекта.

Помимо работы в популярной франшизе, Хаскинс появлялся в других известных телесериалах. Среди них — «Как я встретил вашу маму» и «Безумцы».

Причина смерти актера не сообщается. При этом Page Six пишет, что в последние годы жизни Хаскинс боролся с болезнью Паркинсона.

До того как связать свою карьеру с телевидением, Хаскинс работал в музыкальной сфере. Он занимался менеджментом и продвижением концертов. Его телевизионный дебют состоялся в конце 1970-х годов.

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Антонов. Профессиональный путь Антонова начался в Казанском театре юного зрителя. В 1976 году актёр пришел в Томский драматический театр, где впоследствии продолжил работу после нескольких лет в Академическом театре драмы имени Горького в Ташкенте. Звание заслуженного артиста Российской Федерации Виктор Антонов получил в 1998 году.