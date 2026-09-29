На 80-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Виктор Антонов

На 80-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Антонов. О смерти актёра сообщили в Томском областном театре драмы.

Профессиональный путь Антонова начался в Казанском театре юного зрителя. В 1976 году актёр пришел в Томский драматический театр, где впоследствии продолжил работу после нескольких лет в Академическом театре драмы имени Горького в Ташкенте. В этом учреждении он служил с 1981 по 1989 год.

Звание заслуженного артиста Российской Федерации Виктор Антонов получил в 1998 году.

За годы работы на сцене он исполнил десятки ролей. Среди наиболее известных — Подколесин в «Женитьбе» Николая Гоголя, Астров в «Дяде Ване» Антона Чехова, Храпов в «Вассе Железновой» Максима Горького, Юхан в «Сценах из супружеской жизни» Ингмара Бергмана и граф де Гиш в «Сирано де Бержераке» Эдмона Ростана.

Ранее сообщалось, что народный артист России, актёр и режиссёр Евгений Поплавский умер в Курске на 80-м году жизни. Поплавского не стало 22 сентября, последние годы он болел.