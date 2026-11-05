Трусы могут подвести: Исследование 27 тысяч мужчин выявило неожиданный риск
Учёные выявили связь между тесным бельём и ухудшением качества спермы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Привычка носить тесное нижнее бельё может быть связана с ухудшением качества спермы и нарушениями сексуальной функции у мужчин. К такому выводу пришли китайские учёные, изучившие данные почти 27 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Asian Journal of Andrology.
Специалисты обследовали 26 836 мужчин, обратившихся для оценки репродуктивного здоровья. Из них 21 221 человек предпочитал свободные трусы, а 5615 регулярно носили облегающие модели. Средний возраст участников составлял около 30 лет.
Выяснилось, что у любителей тесного белья вероятность выявления пониженного объёма эякулята была на 18% выше. Кроме того, у них чаще обнаруживали нарушения подвижности и формы сперматозоидов. Вероятность повышенной фрагментации ДНК сперматозоидов оказалась примерно вдвое выше по сравнению с мужчинами, носившими свободное бельё.
Исследователи также обнаружили различия в сексуальном здоровье участников. Признаки эректильной дисфункции отмечались у 62,7% мужчин из группы тесного белья против 57,8% из второй группы. Преждевременная эякуляция встречалась у 30,8% и 23,2% соответственно.
Одной из возможных причин учёные называют перегрев яичек. Для нормального образования сперматозоидов необходима температура примерно на два-три градуса ниже температуры тела. Плотное бельё способно ухудшать теплообмен и создавать неблагоприятные условия для созревания половых клеток.
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