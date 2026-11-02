Проблемы с мужской фертильностью могут долго оставаться незамеченными: ничего не болит, а об ухудшении показателей спермы мужчина узнаёт лишь после неудачных попыток зачать ребёнка. Почему обследование не стоит откладывать до этого момента, Life.ru рассказал международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе, комментируя сообщения учёных о «спермокалипсисе».

«Общемировая тенденция — это безумное снижение качества мужской семенной жидкости, уменьшение количества подвижных и качественных сперматозоидов. Это приводит к риску снижения рождаемости не только в силу социальных факторов, но и из-за объективной невозможности зачать ребенка», — говорит Лордкипанидзе.

По его словам, мужчины нередко воспринимают спермограмму как нечто далёкое от повседневной жизни. Интерес к обследованию появляется при планировании беременности — зачастую по инициативе партнёрши. При этом снижение фертильности «не болит» и не имеет визуальных проявлений.

Среди факторов, способных ухудшать репродуктивное здоровье, Лордкипанидзе назвал курение, злоупотребление алкоголем и лишний вес. При избытке жировой ткани может меняться гормональный баланс, что отражается на показателях спермы.

Однако общих советов отказаться от вредных привычек недостаточно: сначала необходимо выяснить, какие проблемы есть у конкретного человека. Начать эксперт рекомендует с уролога-андролога и репродуктивной диспансеризации.

«В плане мужского репродуктивного здоровья посещение уролога является „входными воротами“, через которые мы можем обратить внимание на отклонения в организме», — объяснил врач.

При необходимости уролог направит пациента к другим специалистам: например, к эндокринологу при ожирении или к наркологу при злоупотреблении алкоголем. Результаты лечения оценивают по контрольным обследованиям. Врач также подчеркнул, что сегодня в России есть программа диспансеризации именно по направлению репродуктивного здоровья.

Лордкипанидзе также призвал пары обсуждать репродуктивное здоровье заранее. Набор веса, снижение полового влечения, проблемы с эрекцией и выраженные изменения самочувствия — повод обратиться к врачу. При этом такие признаки сами по себе не означают бесплодия, а сохранная сексуальная функция не гарантирует отсутствия проблем с зачатием.

«Со стороны государства и здравоохранения мы можем расклеивать листовки и приглашать людей на массовые мероприятия, но ключевым звеном здесь будет семья и женщина, с которой живет мужчина, нужно напоминать, что «часики тикают», пора пройти обследование. Если она видит апатию, признаки депрессии, избыточное потребление алкоголя, нарастание веса или снижение количества половых контактов — всё это является поводом обследовать мужчину не только у терапевта, но и по урологическому профилю», — отметил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал об обсуждении «спермокалипсиса» — масштабного ухудшения показателей мужского репродуктивного здоровья. При этом показатели спермограммы и способность зачать ребёнка — не одно и то же: результаты анализов необходимо оценивать вместе с другими данными обследования.