Главный репродуктолог Минздрава: После 35-ти счёт идёт быстрее, особенно у нерожавших

Пик женской фертильности приходится на возраст до 30 лет, после чего способность к зачатию начинает снижаться, а после 35 лет этот процесс значительно ускоряется. Об этом Life.ru рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

«Известно, что пик фертильности женщины приходится на возраст до 30 лет, после чего начинается её снижение, значительно ускоряющееся после 35 лет, особенно у нерожавших женщин», — отметила специалист.

С возрастом увеличивается не только риск бесплодия, но и вероятность акушерских и перинатальных осложнений. При этом возможности репродуктивной медицины расширяются: по словам Долгушиной, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в России ежегодно рождается более 30 тысяч детей.

С 2026 года в программу государственных гарантий также включено преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки, а объём финансирования ЭКО увеличен на 14,6%.

Ранее Life.ru рассказывал, что нужно учитывать женщинам, которые хотят заморозить яйцеклетки и отложить материнство. При криоконсервации важен возраст женщины, поскольку с годами снижаются количество и качество яйцеклеток.