Четыре ЭКО не помогли: Певица Настя Каменских призналась, что не может иметь детей

Украинская певица Настя Каменских впервые откровенно рассказала о многолетних попытках забеременеть. 39-летняя артистка прошла четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций, однако беременность так и не наступила.

«Я не могу иметь детей и не хочу их иметь. Это навязанная история, что ты неполноценная женщина, если у тебя нет детей», — рассказала Каменских в интервью Катерине Гордеевой*.

По словам певицы, сначала она обратилась к специалистам из-за того, что у неё не получалось забеременеть. За этим последовала серия медицинских процедур, которую артистка назвала «бомбой из гормонов». Сейчас Каменских признаётся, что сама не понимает, как смогла психологически выдержать этот период.

При этом певица подчеркнула, что диагноза бесплодия у неё нет. По её словам, у неё имеются некоторые особенности здоровья, однако они не объясняют, почему беременность не наступает.

После пережитого Каменских решила больше не пытаться стать матерью любой ценой. Артистка призналась, что прошла этап тяжёлых переживаний, отпустила ситуацию и сейчас чувствует себя комфортно без детей.

Ранее Life.ru рассказывал, что супруг Каменских Потап говорил о желании завести детей и утверждал, что мечтает о большой семье. Тогда артист заявлял, что хотел бы стать отцом четверых детей.

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