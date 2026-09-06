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Опубликовано 6 сентября, 10:30

«Закрылась от всех»: Настя Каменских поставила карьеру на паузу после скандала

Настя Каменских приостановила карьеру из-за скандала вокруг русского языка

Обложка © ТАСС /Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС /Вячеслав Прокофьев

Певица Настя Каменских временно приостановила карьеру и переживает эмоциональное выгорание на фоне скандала вокруг русского языка и отмены на Украине, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнительница закрылась от окружающих и не принимает рабочие предложения, даже при двойном гонораре. Возвращаться к русскоязычной аудитории и принимать заказы из России она пока не готова.

Каменских столкнулась с волной критики после высказываний против дискриминации русского языка. В личной жизни, по данным канала, также напряжение: с бывшим мужем Потапом она не может выступать вместе — они заключают новый договор, но пока его не подписали.

Рэпера Потапа задумали «разжаловать» на Украине за русский язык
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Ранее Life.ru писал, что украинская певица Настя Каменских заявила в видеообращении, что больше не поддерживает происходящее на Украине и не хочет участвовать в «ура-патриотизме». Певица также выступает против дискриминации русского языка, объяснив, что с детства говорит на нём, родилась и выросла в русскоязычном Киеве, и каждый человек, по её мнению, имеет право выбирать язык общения.

Больше новостей о знаменитостях и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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