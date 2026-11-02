Миру может грозить «спермокалипсис» — масштабное снижение мужской фертильности. Однако научные данные рисуют куда более сложную картину. Как пишет The Guardian, в некоторых странах количество сперматозоидов у мужчин не сокращается, а отдельные исследования даже фиксируют рост показателей.

Биолог и специалист по репродуктивному здоровью из Манчестерского метрополитенского университета Майкл Кэрролл признаёт, что основания для беспокойства существуют.

«Существуют убедительные доказательства того, что за последние десятилетия наблюдается снижение количества и концентрации сперматозоидов», — рассказал учёный.

Но эта тенденция прослеживается далеко не везде. Исследование с участием 8320 молодых мужчин в Дании показало, что с 1996 по 2022 год показатели качества спермы оставались относительно стабильными. В последние годы наблюдений исследователи даже зафиксировали небольшое улучшение.

Ещё неожиданнее оказались результаты работы ирландских специалистов. Они изучили данные более 15 тысяч мужчин за 2008–2023 годы и обнаружили, что медианная концентрация сперматозоидов выросла почти на 23%.

Впрочем, делать вывод обо всех мужчинах Ирландии по этим цифрам нельзя: исследование проводилось на базе одной клиники репродуктивной медицины. Кэрролл также предупреждает, что количество сперматозоидов само по себе не позволяет точно оценить способность мужчины стать отцом. Репродуктивная система устроена значительно сложнее.

Отдельную опасность биолог видит в популярности тестостерона, который некоторые мужчины принимают ради роста мышц и улучшения самочувствия. По словам специалиста, поступление гормона извне способно подавлять собственную выработку сперматозоидов, вплоть до их исчезновения из эякулята. Именно поэтому Кэрролл призывает внимательнее относиться к советам о мужском здоровье из социальных сетей. Этой теме посвящена и его новая книга Your Nuts.

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