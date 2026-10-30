Градус имеет значение: Уролог назвал главную опасность ноутбука для будущих отцов

Привычка часами работать с ноутбуком на коленях может негативно сказаться на качестве спермы из-за перегрева яичек. Однако считать гаджет прямой причиной мужского бесплодия неправильно, рассказал Life.ru уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев.

Опасения по поводу ноутбука на коленях связаны прежде всего не с излучением, а с нагреванием. Для нормального образования сперматозоидов температура в области яичек должна быть немного ниже температуры тела. Продолжительное воздействие тепла способно временно ухудшать сперматогенез. Тимур Бицоев уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

По словам врача, проблему создаёт не только нагревающийся корпус компьютера, но и сама поза с сомкнутыми бёдрами, мешающая естественному охлаждению мошонки. Исследования подтверждают повышение местной температуры при таком использовании ноутбука, однако убедительных доказательств того, что это приводит к стойкому бесплодию, пока нет.

Особенно осторожными стоит быть мужчинам, которые ежедневно проводят за ноутбуком по несколько часов. Изменить привычку врач рекомендует прежде всего тем, кто планирует стать отцом или уже столкнулся с отклонениями в спермограмме. При этом редкое и непродолжительное использование устройства вряд ли заметно повлияет на репродуктивную функцию.

«Поэтому наиболее обоснованная мера предосторожности — уменьшить тепловое воздействие. Ноутбук лучше ставить на стол или специальную подставку, а не непосредственно на бедра», — посоветовал Бицоев.

Подкладывать под компьютер подушку или плед уролог не рекомендует: они могут перекрывать вентиляционные отверстия и усиливать нагрев. Если работать приходится без стола, лучше регулярно делать перерывы. При планировании беременности также стоит избегать частых горячих ванн и длительного пребывания в сауне. А вот прикладывать лёд к мошонке не нужно: это может травмировать кожу и не улучшает качество спермы.

Что касается Wi-Fi и электромагнитного излучения, их влияние на мужскую фертильность пока остаётся предметом исследований. В отдельных лабораторных экспериментах учёные фиксировали снижение подвижности сперматозоидов и увеличение фрагментации их ДНК, но такие опыты не доказывают, что использование ноутбука вызывает бесплодие у мужчин.

«Важно помнить, что на мужскую фертильность влияют многие факторы: возраст, варикоцеле, инфекции, курение, алкоголь, ожирение, хронические заболевания, прием некоторых препаратов и гормональных средств. Поэтому сводить возможные проблемы только к ноутбуку неправильно», — подчеркнул врач.

Если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни без контрацепции, обследование необходимо обоим партнёрам. При возрасте женщины от 35 лет специалисты обычно рекомендуют обращаться за медицинской помощью уже после шести месяцев безуспешных попыток. Мужчине прежде всего рекомендуют сдать спермограмму, однако один анализ не всегда позволяет окончательно оценить фертильность. Результаты при необходимости следует перепроверить и обсудить с урологом-андрологом.

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