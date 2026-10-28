Мужчины теряют утреннюю эрекцию: уролог назвал главные причины

Гипертония, стресс, апноэ и нарушения кровоснабжения могут стоять за исчезновением утренней эрекции. Если она пропала надолго, списывать всё на возраст нельзя — необходимо обследование. Об этом Life.ru рассказал Тимур Бицоев, врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».

«Изменения сосудов иногда долго не вызывают боли, поэтому проблемы с эрекцией могут стать поводом проверить состояние сердечно-сосудистой системы и обмен веществ», — предупредил специалист.

Среди факторов риска — повышенный холестерин, ожирение и курение. Однако по одному отсутствию утренней эрекции поставить диагноз невозможно. Врач подчеркнул, что значение имеет стойкое изменение, особенно в сочетании с ухудшением сексуальной функции.

«Если утренние эрекции исчезли на несколько недель или месяцев и одновременно стало сложнее получить либо удержать эрекцию во время сексуального контакта, следует обратиться к врачу», — объяснил Бицоев.

Ещё одна возможная причина — обструктивное апноэ: остановки дыхания во сне нарушают ночной отдых. Громкий храп, разбитость после пробуждения и постоянная дневная сонливость — повод обсудить обследование сна со специалистом.

Снижение тестостерона тоже может влиять на эрекцию. Обычно при этом уменьшается половое влечение, появляются усталость, снижение мышечной силы и изменения настроения. Самостоятельно назначать себе гормоны опасно: отклонение в анализе необходимо подтвердить повторным утренним исследованием и сопоставить с жалобами.

«Не стоит самостоятельно принимать тестостерон, силденафил или биологически активные добавки “для мужской силы”. Они могут не устранить причину, взаимодействовать с лекарствами и быть противопоказаны при некоторых заболеваниях», — подчеркнул уролог.

Влиять на сексуальную функцию способны также депрессия, тревога, хронический стресс и некоторые лекарства — в том числе отдельные антидепрессанты, препараты от давления и гормональные средства. Но отменять назначенное лечение без врача тоже не стоит.

Начать обследование можно с уролога, андролога или терапевта. Специалист проверит давление, оценит факторы риска и принимаемые препараты, при необходимости назначит исследования глюкозы, липидов и гормонов.

При этом одно утро без эрекции ещё не означает болезнь. Ночные эрекции возникают преимущественно в фазе быстрого сна, и пробуждение может просто не совпасть с таким эпизодом. Недосып, переутомление и алкоголь также способны повлиять на привычную картину.