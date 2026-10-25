Санкции любви не помеха: Европейцы массово скупают дизайнерские секс-игрушки из России

Российские дизайнерские фаллоимитаторы пользуются спросом в Европе, причём крупнейшими покупателями стали жители Польши и Германии. Несмотря на санкционные ограничения, отечественные производители продолжают отправлять необычную продукцию в ЕС через Турцию. С начала 2026 года за границу ушло не менее 20 партий, сообщает Mash.

Европейцев привлекают относительно доступная цена и необычный дизайн изделий. В среднем одна игрушка обходится покупателям в 100 евро. Помимо классических моделей, мастера предлагают фаллоимитаторы в форме щупалец, рогов единорога и даже тюльпанов. Часть продукции изготавливают в небольших мастерских в московских Хамовниках. Некоторые специалисты работают по индивидуальным заказам.

Из-за санкций производителям приходится прибегать к обходным схемам поставок. По информации Mash, российское происхождение продукции нередко скрывают, представляя её как китайскую или изготовленную непосредственно в Европе. При этом премиальные силиконовые изделия остаются востребованными, тогда как продажи других товаров для взрослых, включая БДСМ-аксессуары, сократились на 20–30%.

Ранее Life.ru сообщал, что товары для взрослых в России за три года подорожали в среднем на 28–34%. Участники рынка связывали рост цен с логистическими трудностями, колебаниями валютных курсов и зависимостью от импорта. По оценке представителей сети «Розовый кролик», до 70% ассортимента приходится на зарубежную продукцию, однако российские продавцы постепенно расширяют собственное производство.