До Нового года остаётся всего два месяца, и самое время подумать о праздничном декоре. Экономисты советуют не тянуть с покупками: ближе к праздникам растёт спрос, а вместе с ним и цены. К тому же в декабре гораздо легче сорваться на спонтанные траты, а самые красивые украшения к этому времени уже разбирают. Мы выяснили, какой декор выгоднее купить прямо сейчас и на что смотреть в магазине, чтобы не принести домой брак.

Искусственная ёлка

Какую искусственную ёлку купить к Новому году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Искусственную ёлку разумно присмотреть уже в ноябре: пока выбор моделей шире, можно спокойно сравнить цены и дождаться выгодного предложения. Кстати, мы уже рассказывали, когда с точки зрения эзотерики стит принести новогоднее деревце домой. Ёлки входят в число товаров, которые перед праздниками разбирают быстрее всего. Модели из ПВХ самые недорогие и прочные. Ветки из лески выглядят пушистыми, но сильно колются, поэтому в дом с маленькими детьми их лучше не брать. Литые ёлки больше всего похожи на живые и служат дольше всех, зато и стоят заметно дороже.

Проверить качество просто. Проведите ладонью по ветке: если на руке остались иголки, такая ёлка облысеет уже к старому Новому году. Насторожить должен и резкий химический запах. Лёгкий запах пластика у новой ёлки бывает, но он обычно выветривается за пару недель. Подставку лучше выбрать металлическую, с резиновыми ножками. А если заказываете ёлку онлайн, пригодятся те же правила, что и для мебели: что проверить перед покупкой дивана на маркетплейсе.

Гирлянды

Как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гирлянду удобнее выбрать сейчас, без давки у полок и спешки. Для дома лучше всего подходят светодиодные модели: они почти не греются и тратят мало электричества. К тому же если в такой гирлянде перегорит одна лампочка, остальные продолжат гореть. Старые гирлянды с лампами накаливания сильно нагреваются и рядом с сухими ветками или шторой могут стать причиной пожара. Модели на батарейках не требуют подключения к розетке, что удобно для украшения небольших композиций. Однако их безопасность тоже зависит от качества изделия, исправности батарейного отсека и соблюдения инструкции

На упаковке ищите знак ЕАС, а ещё на упаковке должна быть информация о товаре на русском языке. Проверьте сведения о производителе, электрические характеристики и документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. Провод должен быть гибким, без трещин и резкого запаха, особенно у вилки. Для улицы нужна защита от влаги: специалисты Роскачества советуют смотреть на класс IP. Гирлянды с маркировкой IP20 годятся только для дома, IP44 выдержат улицу под навесом, а IP65 переживут и снег, и дождь. Попросите продавца включить гирлянду прямо в магазине.

Стеклянные игрушки и шары

Стеклянные ёлочные игрушки лучше купить в ноябре. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стеклянные шары и фигурные игрушки входят в число самых ходовых украшений, и к концу декабря выбор на полках заметно скудеет. Поэтому коллекцию на ёлку разумнее собирать заранее. Сначала решите, какой будет ёлка по цвету и стилю, а уже потом подбирайте к ней игрушки. Так меньше шансов купить лишнее под настроение. Есть и практический плюс: если распределить покупки на несколько недель и заранее установить бюджет, можно избежать крупных разовых расходов в декабре.

Перед походом в магазин стоит заглянуть на антресоли и пересмотреть старые коробки. Вполне возможно, что половина нужного у вас уже есть, а бабушкины советские игрушки сегодня снова в моде. Заодно там могут найтись и другие семейные сокровища, ведь старые кассеты со свадьбой и детством портятся прямо сейчас, и их пора спасать. Декор в моде максималистский, так что старые и новые игрушки отлично уживутся на одной ёлке.

Хвойные ветки, венки и бусы

Хвойные ветки, венки и бусы для новогоднего декора. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хвойные ветки, в том числе с ягодами, и декоративные бусы перед праздниками тоже разбирают одними из первых. Из них легко собрать композицию на стол, украсить дверь или подоконник. Если в квартире мало места для большой ёлки, можно расставить в разных комнатах несколько маленьких ёлочек и хвойных композиций. Получится не менее празднично, а места займёт куда меньше. Венок на входную дверь тоже лучше взять в ноябре, пока есть из чего выбрать.

Свечи и подсвечники

Ароматные свечи и подсвечники к Новому году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ароматные свечи с запахом корицы, апельсина или хвои тоже можно присмотреть заранее. Сравните цены в нескольких магазинах и следите за ноябрьскими распродажами. Купите их заранее, и ноябрьские вечера станут уютнее уже сейчас. Подсвечники и фонари тоже стоит выбрать без спешки. Для свечей выбирайте устойчивые негорючие подсвечники и ставьте их подальше от ёлки, штор, бумаги и другого легковоспламеняющегося декора. Никогда не оставляйте горящие свечи без присмотра. Свечи в шкафу лучше держать подальше от шерстяных вещей, а заодно проверить, не завелась ли там моль.

Упаковка и адвент-календарь

Упаковка и адвент-календарь к Новому году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подарки можно выбрать и позже, а вот упаковочную бумагу, ленты и коробки разумно купить уже сейчас. В декабре именно за ними выстраиваются очереди. Красивая бумага подойдёт и для оформления дома: ею можно обернуть горшки с цветами или коробки на полках. Ещё одна ноябрьская покупка порадует детей: адвент-календарь. Его можно взять готовым или сделать самим. Только разметьте ячейки так, чтобы последняя открывалась 31 декабря.

Если украсить дом в ноябре, станет сразу видно, чего не хватает, а импульсивных трат в декабре окажется гораздо меньше. Да и сам ноябрь, серый и короткий, с огоньками гирлянды переживается куда веселее. Некоторые психологи считают, что ранний праздничный декор возвращает детское ощущение чуда. А когда ёлка уже стоит, остаётся включить гирлянду, заварить чай и устроить вечер советского кино. Для разминки вспомните 8 фильмов с Николаем Караченцовым по одному кадру.