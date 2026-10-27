Достали свитер, а на нём дырки: что проверить в шкафу, если завелась моль

Осенью из шкафов достают шерстяные свитера, шарфы и пальто, и многие находят на любимых вещах аккуратные дырочки. Виновата платяная моль, но вовсе не серая бабочка, которая вылетает из шкафа при открытии дверцы. Взрослые особи ничего не едят, их задача — отложить яйца. Ткань портят личинки, и делают они это месяцами в тишине тёмных полок. Life.ru рассказывает, почему моль выбирает именно шерсть, где её искать и как спасти гардероб до холодов.

Почему моль выбирает шерсть

Почему моль портит шерсть и кашемир. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Личинки платяной моли умеют переваривать кератин, белок натуральных волокон. Поэтому под удар попадают шерсть, кашемир, мех, шёлк и пух. Синтетику моль обычно обходит стороной, а вот ткань с примесью шерсти грызёт охотно. Больше всего личинок привлекают ношеные вещи: следы пота и частицы кожи на воротнике, манжетах и в подмышках. Найти дырку на любимом кашемире обидно, а осенью такая мелочь легко портит весь день. Life.ru уже объяснял, почему привычные мелочи вдруг становятся невыносимыми.

Как отличить моль от обычной зацепки

Как отличить дырки от моли от зацепок. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дырки от моли легко узнать: края у них неровные, будто ткань выщипали, а ворс вокруг истончён. Рядом нередко видна белёсая паутинка или крошечные трубочки-чехлики. Личинки строят их из волокон и прячутся внутри. Ещё один сигнал — мелкие бабочки с узкими золотистыми крыльями, которые держатся в тени и не летят на свет. Платяную моль не стоит путать с пищевой: та живёт в крупах, орехах и сухофруктах, и бороться с ней нужно уже на кухне.

Тёмные углы и забытые коробки

Где искать моль и личинок в шкафу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осмотр начинают не с середины полки, а с самых тёмных мест: задних стенок, углов, щелей между полками и дна шкафа. Моль любит покой, поэтому первыми страдают вещи, до которых руки не доходили месяцами. Это шапки в коробках, шарфы на дальней полке, старое пальто в чехле. Гнездо может оказаться и вне гардероба: в шерстяном ковре или перьевой подушке. Заодно присмотритесь к дому целиком: Life.ru рассказывал, какие незаметные мелочи в квартире могут закончиться дорогим ремонтом.

Как спасти пострадавшие вещи

Как спасти вещи, которые испортила моль. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Испорченную вещь сначала вытряхивают и вычёсывают щёткой на балконе или на улице, чтобы не разносить яйца по квартире. Затем её стирают в горячей воде, если ярлык это позволяет: высокая температура губит и яйца, и личинок. Деликатный кашемир можно упаковать в пакет и выдержать в морозильной камере при −20 °C в течение недели, если такой уход допустим для вещи. Ещё один вариант — отпарить вещь или прогладить её через влажную ткань. Шубы, пальто и дорогой трикотаж надёжнее сдать в химчистку.

Уборка шкафа и правильное хранение

Как убрать шкаф и защитить вещи от моли. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда вещи спасены, пора браться за сам шкаф. Его полностью освобождают, пылесосят углы и щели, моют полки и оставляют открытым до полного высыхания. Обратно убирают только чистое и сухое, а шерсть на сезон лучше спрятать в плотные пакеты или вакуумные мешки. Кедр и лаванда отпугивают бабочек, но личинок в заражённой вещи не убивают. А раз уж дошло до ревизии, загляните и в шкатулку: некоторые старые украшения стоит показать ювелиру.

Против моли лучше всего работает регулярность. Раз в полгода вещи стоит перебирать, проветривать и встряхивать: насекомое не любит движения и свежего воздуха. Шкаф не набивают до отказа, а нафталин из бабушкиных запасов лучше не доставать, его пары вредны для здоровья. Если дырки появляются снова и снова, где-то остался очаг, и тут помогут феромонные ловушки или служба дезинсекции. А тем, кто затеял большую ревизию дома, пригодится подсказка, какие вещи в квартире в эзотерике считают магнитами неудач.