Как хвалить ребёнка, чтобы не вырастить заложника достижений или нарцисса

Похвала нужна ребёнку постоянно: она показывает, что взрослые замечают его старания, и помогает поверить в себя. Но детские психологи предупреждают, что хвалить можно очень по-разному. Одни слова растят уверенного человека, другие учат бояться ошибок, а третьи внушают, что он лучше всех вокруг. Life.ru собрал главные правила похвалы, которые советуют специалисты, и разобрался, где проходит граница между поддержкой и вредом для характера.

Хвалите старание, а не талант

Как хвалить ребёнка за старание, а не за талант. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фраза «ты у меня такой умный» звучит приятно, но часто может работать против ребёнка. Если хвалят за врождённые способности, он делает вывод: ум или талант у него либо есть, либо нет. Любая ошибка тогда ставит под сомнение его ценность, поэтому трудных задач безопаснее избегать. Похвала за усилия устроена иначе: «ты долго решал и не бросил», «ты переделал рисунок, и вышло лучше». Ребёнок понимает, что результат зависит от работы, и смелее берётся за сложное.

Конкретика вместо «умнички»

Конкретная похвала вместо «молодец» и «умничка». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Молодец» и «умничка» быстро теряют вес: непонятно, за что именно хвалят. Полезнее назвать конкретное действие: «какие ровные буквы в этой строчке», «ты сам нашёл ошибку и исправил». Ещё лучше спросить, как это удалось и что было сложнее всего. Так ребёнок учится оценивать себя сам, а не ждать оценки взрослых. С пятёркой по литературе то же самое: обсудите сочинение, а не цифру. А сможете ли вы сами отличить строчки Бунина от других классиков и не подвести учителя литературы?

Смелость и доброта тоже достижения

Похвала ребёнка за смелость и добрые поступки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поводы для похвалы вовсе не ограничиваются оценками и медалями. Ребёнок поделился игрушкой, помог бабушке донести сумку, первым извинился, держался молодцом на прививке: всё это поступки, и их тоже важно заметить вслух. Одобрение, которое осталось в голове родителя, для ребёнка не существует. Похвала за добрые и смелые поступки показывает, что в семье ценят не только победы. Внимательным родителям пригодится и другое: Life.ru рассказывал, что мамы и папы обязаны знать о полиомиелите.

Без сравнений с другими детьми

Почему нельзя сравнивать ребёнка с другими детьми. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фраза «посмотри, как Маша аккуратно пишет» кажется безобидной мотивацией, но ребёнок слышит другое: Машу любили бы сильнее. Сравнение превращает жизнь в гонку, где всегда есть кто-то лучше. Сравнивать полезнее с самим собой: «месяц назад ты читал по слогам, а теперь целыми предложениями». Постоянные сравнения в детстве могут закрепить привычку оценивать себя через чужие достижения. Life.ru рассказывал, как понять, что вам завидуют, по семи неочевидным признакам.

«Ты особенный»: тонкая грань с нарциссизмом

Как чрезмерная похвала растит нарцисса. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нидерландские и американские психологи полтора года наблюдали за детьми младшего школьного возраста и их родителями. Выяснилось, что дети, которых родители считали особенными и более достойными, чем сверстники, со временем показывали более высокий уровень нарциссизма. А вот родительская теплота и слова о любви давали здоровую самооценку без раздутого эго. Вывод простой: ребёнку нужно чувствовать, что его любят, а не что он выше остальных.

Любовь не выдают за пятёрки

Как не сделать ребёнка заложником достижений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заложником достижений ребёнок становится тогда, когда тепло в семье появляется только после побед. Пятёрка приносит объятия и праздник, четвёрка встречает холодное молчание. Ребёнок быстро усваивает правило: меня любят за результат. Во взрослой жизни такие люди не умеют отдыхать, болезненно переживают любую неудачу и годами гонятся за чужим одобрением. Поэтому любовь и похвала должны жить отдельно: любить ребёнка стоит просто так, а хвалить за конкретные дела.

Похвала с подвохом

Ошибки родителей при похвале ребёнка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самая частая ошибка звучит как «молодец, но…». После «но» ребёнок слышит только критику, а первая половина фразы забывается. Вредно и хвалить за всё подряд, даже когда школьник просто завязал шнурки: похвала обесценивается, как деньги при инфляции. Дети отлично чувствуют фальшь, поэтому неискренний восторг от каракулей скорее научит не верить взрослым. Слова лучше подкреплять делом: обнять, улыбнуться, повесить рисунок на холодильник.

Правильно хвалить может любой родитель, для этого нужны только внимание и честность. Замечайте старания, называйте конкретные поступки, не сравнивайте с другими и не превращайте любовь в награду за оценки. Многие из нас выросли в семьях, где хвалить было не принято, а хорошее считалось само собой разумеющимся. А теперь мы сами родители, но эти токсичные фразы родителей из СССР до сих пор звучат в головах уже взрослых людей.