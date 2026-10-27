Делу время, а безделью — каникулы: Психолог объяснила, почему детям иногда полезно лениться

Превращать осенние каникулы в бесконечный марафон кружков, экскурсий и домашних заданий — плохая идея. Чтобы школьник действительно восстановил силы, ему необходимы полноценный сон, прогулки и даже возможность немного побездельничать. Об этом «Вечерней Москве» рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова.

После напряжённой учебной четверти детям прежде всего требуется восполнить недостаток отдыха. Специалист рекомендует отводить на сон около девяти часов, не засиживаться до глубокой ночи и придерживаться привычного времени пробуждения. Это поможет сохранить биологический ритм.

Не менее важны часы, свободные от любых обязательств. Подобные паузы развивают воображение и помогают лучше понимать собственные желания.

«Ребёнку необходимо время на ничегонеделание, когда он может просто полежать, помечтать или сам придумать себе занятие», — подчеркнула Наумова.

При выборе развлечений родителям стоит учитывать интересы ребёнка. Если школьник предпочитает прогулку походу в музей, не нужно заставлять его менять планы. Особенно полезна двигательная активность младшим детям: подвижные игры и спорт зачастую лучше пассивного досуга.

Домашнюю работу психолог советует распределить на несколько дней, уделяя ей не более 30–60 минут в сутки. Откладывать всё на последний вечер — верный способ вернуться за парту уставшим. При этом получаса ежедневного чтения вполне достаточно, чтобы поддерживать умственную активность.