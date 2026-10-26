Мама, папа, я: культурная семья! Как весело вместе провести осенние каникулы и сэкономить

Более 27 тысяч культурных мероприятий подготовили для российских школьников к осенним каникулам. Детей и подростков ждут выставки, спектакли, концерты, мультимедийные экспозиции и интерактивные программы. При этом с 25 октября по 8 ноября по всей стране проходит специальная акция, позволяющая родителям посещать учреждения культуры вместе с детьми на льготных условиях. Подробностями в беседе с Life.ru поделилась статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева.

По словам замминистра, культурные учреждения активно развиваются, приспосабливаясь к современным условиям и интересам посетителей. Музеи, театры и библиотеки всё чаще отходят от привычных форматов, предлагая молодёжи не просто знакомиться с экспонатами или смотреть представления, но и непосредственно участвовать в происходящем.

Молодёжь ждёт живого диалога, и музеи, театры и библиотеки успешно отвечают на этот вызов — они создают мультимедийные экспозиции, яркие иммерсивные спектакли и предлагают посетителям различные интерактивные форматы, которые делают культуру ближе и понятнее каждому Жанна Алексеева заместитель Министра культуры России

Всего к осенним каникулам учреждения культуры по всей стране подготовили свыше 27 тысяч событий для школьников. Ознакомиться с программами выставок, театральных постановок, концертов и других мероприятий можно на портале «Культура.РФ».

Особое внимание уделяется развитию семейного досуга. В учреждениях культуры появляется всё больше программ, рассчитанных на совместное посещение детьми и родителями. Одним из таких проектов стала всероссийская акция «Веди родителей в музей», которую при поддержке Минкультуры проводят к школьным каникулам для участников программы «Пушкинская карта».

Очередной этап акции стартовал 25 октября и продлится до 8 ноября 2026 года. В этот период владельцы «Пушкинской карты» смогут посещать музеи, театры и концертные площадки за счёт средств программы, а для их родителей предусмотрены скидки от 10 до 50% на билеты или другие льготные условия.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо выбрать учреждение культуры из списка участников и приобрести билет по «Пушкинской карте». После этого родители смогут купить билеты на соответствующее мероприятие по сниженной цене. Полный перечень площадок и условия участия размещены на портале национальных проектов России.

По словам Алексеевой, инициатива объединяет самые разные форматы культурного отдыха, позволяя семьям самостоятельно выбирать интересные события. К проекту присоединились учреждения федерального и регионального уровня, а совместные походы на выставки, спектакли и концерты помогают не только расширять кругозор, но и укреплять отношения между поколениями.

«К осенней акции «Веди родителей в музей» присоединились более 1000 учреждений культуры по всей стране, в том числе крупные федеральные площадки. Этот проект делает искусство доступнее не только для держателей Пушкинской карты, но и для старшего поколения. Совместные выходы — прекрасная возможность познакомиться с культурным наследием нашей страны и разделить яркие впечатления с близкими. Такие инициативы помогают формировать добрые семейные традиции», — сказала замминистра.

Число участников акции уже превысило 1200 учреждений из 65 регионов России. Среди них Музей Победы, Музей Востока, Музейное объединение «Музей Москвы», Московский Театр на Таганке, Музейно-выставочный комплекс «Манеж», Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета и Ливадийский дворец-музей.

В 2026 году программа «Пушкинская карта» отмечает пятилетие. Она предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет и позволяет посещать культурные мероприятия за счёт государственных средств. В этом году держателями карт стали уже более 7,8 миллиона человек, а с начала января участники программы потратили на билеты в музеи, театры и концертные залы свыше 8 миллиардов рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что в России за шесть лет планируют модернизировать около 11 тысяч учреждений культуры и поддержать более 1300 творческих проектов. Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что в 2025 году в стране создали 272 модельные библиотеки, оснастили 325 детских школ искусств, 138 музеев и 30 театров. Кроме того, на базе федеральных музеев открылись 25 детских культурно-просветительских центров. С момента запуска «Пушкинской карты» по ней приобрели свыше 115 миллионов билетов, а число организаций — участников программы превысило 12,6 тысячи.