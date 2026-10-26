Кино, музеи и кружки: Экономист посчитала, во сколько обойдётся неделя каникул с ребёнком

Неделя осенних каникул с ребёнком может стать бюджетным развлечением для всей семьи, если рационально подойти к вопросу. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с Life.ru посоветовала составить график, в который включить различные активности в познавательно-развлекательных целях. Кроме того, она рассчитала стоимость этих развлечений на ребёнка на неделю.

По словам эксперта, стоимость билета в кино в крупном городе будет варьироваться в среднем от 650 до 800 руб. Стоимость посещения музеев различается сильнее. В «классических» музеях посещение обойдётся от 400 руб. за детский билет, порядка 600 руб. за взрослый. Возможны специальные скидки и программы с бесплатным посещением для школьников. Обычно на школьные каникулы дворцы творчества предлагают широкий выбор мероприятий — от самых бюджетных, например мастер-классов за 1,5–2 тыс. рублей, до полных курсов стоимостью 7,5 тыс. рублей.

Не стоит забывать про домашние развлечения, такие как игры, хобби, отдых на природе. Как правило, игры уже куплены, поэтому тратиться на них не придётся — нужно лишь найти время, чтобы поиграть.

Определим стоимость посещения ребёнком мероприятий во время каникул с минимальным объёмом активностей: 650 рублей на кино + 400 рублей на поход в музей + 2000 рублей на мастер-класс + 1000 рублей на карманные расходы и проезд. Итого расходы составят 4050 рублей за три мероприятия. Остальные два дня следует посвятить настольным играм, прогулкам на природе и любимым хобби. Ольга Борисова Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

В случае необходимости приобретения настольных игр и расходных материалов для хобби придётся потратить ещё примерно 2–3,5 тыс. рублей. Если родители планируют для ребёнка изучение отдельных тем или научных направлений, то стоимость скорректируется. В этом случае вместо развлекательного мастер-класса следует предусмотреть кружок на неделю с занятостью в первой половине дня. Тогда общие расходы составят 9550 рублей, а ребёнок за время каникул сможет приобрести новые навыки.

«В результате неделя детского отдыха обойдётся родителям от 4050 до 13 050 руб. в случае отсутствия дома игр и заготовок для хобби. Эти вложения позволят отодвинуть гаджеты на второй план, сделать развитие детей более разносторонним и сформировать у них новые навыки», — заключила специалист.

Российские школьники, которые учатся по четвертям, в 2026/27 учебном году проведут на каникулах на один день меньше, чем в предыдущем. Общая продолжительность отдыха для учащихся 2–11-х классов составит 126 дней вместо 127. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря по 10 января 2027 года, а весенние — с 27 марта по 4 апреля. Летний отдых должен начаться 27 мая и продлиться до 31 августа 2027 года.