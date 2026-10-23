Куда сходить с детьми в Москве на осенних каникулах 2026: 12 идей Оглавление Когда осенние каникулы в Москве в 2026 году Куда сходить с ребёнком в Москве: быстрый выбор 12 мест для детей в Москве на осенних каникулах 1. Москвариум: «Море снов» — большой вариант на дождливый день 2. Экспериментаниум: когда музей должен быть «руками трогать» 3. Московский планетарий: Лунариум, звёзды и короткие сеансы 4. Робостанция на ВДНХ: робособака, роборыба и инженерный день 5. Союзмультпарк: для тех, кому обычная выставка пока скучна 6. Центр «Космонавтика и авиация»: сильный вариант для школьника и подростка 7. Городская ферма + Робостанция: животные и технологии за один день 8. Большой Московский цирк: «Совсем большой» и открытая репетиция 9. Дарвиновский музей: животные, эволюция и семейная экскурсия 31 октября 10. Альпака Парк в Сокольниках: дети до 13 лет — бесплатно по осенней акции 11. Московский зоопарк: прогулка, которую можно спасти от дождя 12. Музей ВДНХ: бесплатная точка в дорогом семейном дне Куда сходить с детьми в Москве, если идёт дождь Куда сходить с ребёнком бесплатно или недорого Что выбрать по возрасту ребёнка Три готовых маршрута на один день Частые вопросы Осенние каникулы 2026 в Москве: 12 мест для детей — Москвариум, цирк, Планетарий, ВДНХ, музеи и бесплатные варианты. Даты, возраст и цены. Семья с ребёнком на прогулке в осенней Москве — иллюстрация к подборке идей для каникул. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Осенние каникулы в Москве легко превратить в марафон по пробкам и очередям, если пытаться успеть всё. Поэтому Life.ru собрал не бесконечную афишу, а 12 рабочих вариантов: куда идти с дошкольником, что понравится подростку, где переждать октябрьский дождь и на чём можно заметно сэкономить.

Главное правило на каникулы — сначала выбрать один «якорь» дня, а уже потом добавлять прогулку, кафе или вторую площадку рядом. Особенно это важно на ВДНХ: там можно провести целый день, практически не тратя время на переезды.

Когда осенние каникулы в Москве в 2026 году

Минпросвещения рекомендует школам с обучением по четвертям каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Но это рекомендация: конкретный календарный график утверждает сама школа. Поэтому перед покупкой невозвратных билетов стоит свериться с электронным дневником или сайтом школы.

У детей на пятидневке, чьи школы следуют рекомендованному графику, отдых фактически может растянуться с субботы 24 октября до среды 4 ноября: к каникулам добавляются выходные и День народного единства. Life.ru уже подробно разбирал график осенних каникул в 2026 году.

Куда сходить с ребёнком в Москве: быстрый выбор

Если не хочется читать весь гид, ориентируйтесь по этой таблице. Возраст здесь — редакционная рекомендация по формату, если площадка не устанавливает собственное ограничение.

Куда сходить с ребёнком в Москве: быстрый выбор площадок на осенние каникулы. Инфографика © Life.ru

12 мест для детей в Москве на осенних каникулах

1. Москвариум: «Море снов» — большой вариант на дождливый день

Если нужен один гарантированно «праздничный» выход, который не зависит от погоды, у Москвариума уже открыта продажа на каникулы. Фантазийное водное шоу «Море снов» длится час, имеет маркировку 0+ и идёт с участием морских животных, воздушных гимнастов, артистов балета, синхронистов и кукольников.

На момент проверки билеты есть на 27, 28, 29, 30 и 31 октября, а также на 1, 3 и 4 ноября. Цена начинается от 1 750 рублей. Если ребёнку интересен сам океанариум, на те же дни продаются комбо-билеты с посещением Аквариума.

Кому подойдёт: семье с детьми разного возраста и тем, кто не хочет строить план вокруг погоды. Адрес: ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 23.

2. Экспериментаниум: когда музей должен быть «руками трогать»

Это один из самых понятных выборов для школьника, который скучает в музеях с витринами. Основная экспозиция построена на интерактивных экспериментах: механика, электричество, оптика, акустика и другие явления объясняются через действие.

В календаре музея на весь период с 24 октября по 4 ноября стоит высокий тариф — билеты от 1 450 рублей. Дети до четырёх лет проходят бесплатно. Сам музей находится на Ленинградском проспекте, 80, корпус 11, рядом с метро «Сокол».

Кому подойдёт: детям примерно от 5–6 лет, младшим и средним школьникам, а также семьям, которым нужен полностью закрытый маршрут на несколько часов.

3. Московский планетарий: Лунариум, звёзды и короткие сеансы

Посетители Московского планетария во время короткого сеанса в зале. Фото © АГН «Москва»

Планетарий хорош тем, что программу можно собрать под выносливость конкретного ребёнка. Интерактивное пространство «Лунариум» рассчитано на гостей 4+, а короткие программы в Малом звёздном зале позволяют познакомиться с темой без многочасового марафона.

В октябрьском расписании «Лунариум» стоит от 900 рублей в будни и от 1 100 рублей в выходные; отдельные короткие программы начинаются примерно от 350 рублей. По вторникам в расписании регулярно стоит технический день, поэтому дату лучше перепроверить перед поездкой.

Кому подойдёт: любителям космоса от 4 лет и подросткам, особенно если совместить визит с Московским зоопарком — площадки находятся рядом.

4. Робостанция на ВДНХ: робособака, роборыба и инженерный день

«Робостанция» в павильоне № 2 — интерактивная выставка роботов для всей семьи. Здесь можно увидеть робота-собаку и роборыбу, пообщаться с роботами и попасть на мастер-классы. По текущему графику площадка работает ежедневно с 11:00 до 20:00.

Главное преимущество — география. Не нужно закладывать отдельный день только на роботов: рядом «Союзмультпарк», центр «Космонавтика и авиация», Музей ВДНХ и другие семейные площадки.

5. Союзмультпарк: для тех, кому обычная выставка пока скучна

Дети на интерактивной площадке «Союзмультпарк» на ВДНХ. Фото © АГН «Москва»

В павильоне № 7 работают 18 мультимедийных аттракционов с VR, AR, 3D-анимацией и motion capture. Ребёнок не просто смотрит на знакомых персонажей, а играет, двигается и взаимодействует с ними.

Текущий тариф: детский билет — 1 250 рублей в будни и 1 850 рублей в выходные, взрослый — 800 и 1 000 рублей соответственно. Вход идёт по сеансам, поэтому на каникулы лучше бронировать время заранее.

Кому подойдёт: прежде всего дошкольникам и младшим школьникам, которые любят российскую анимацию и интерактивные форматы.

6. Центр «Космонавтика и авиация»: сильный вариант для школьника и подростка

Если ребёнок уже перерос «мультяшный» формат, на ВДНХ есть более взрослый маршрут — центр «Космонавтика и авиация». Здесь можно строить день вокруг истории космонавтики и техники, а при желании доплатить за авиасимуляторы и другие интерактивы.

Стандартный входной билет стоит 700 рублей, льготный — 350 рублей, семейный на двух взрослых и двух детей 7–16 лет — 1 600 рублей. Дети до шести лет включительно проходят бесплатно. Для московских школьников действует бесплатный билет при наличии карты «Москвёнок», его оформляют по правилам площадки.

Кому подойдёт: школьникам 7+ и подросткам. Это один из лучших вариантов, если нужно совместить познавательный день и умеренный бюджет.

7. Городская ферма + Робостанция: животные и технологии за один день

Для ребёнка, которому тяжело провести целый день только внутри павильонов, ВДНХ предлагает удачную смену ритма: сначала роботы, потом животные — или наоборот. На Городской ферме живут коровы, овцы, козы, альпака, еноты, кролики и птицы; в расписании есть прогулки с альпака и другие активности.

У ВДНХ есть официальный комбо-билет «Городская ферма + Робостанция» с маркировкой 4+. Городская ферма работает ежедневно с 10:30 до 20:00. Для поздней осени берите непромокаемую обувь: часть дня проходит на улице.

8. Большой Московский цирк: «Совсем большой» и открытая репетиция

Тигры на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Фото © АГН «Москва»

На каникулы в Большом цирке на проспекте Вернадского попадает сразу два формата. Шоу «Совсем большой» идёт с 3 октября по 6 декабря и имеет маркировку 0+. А с 29 октября начинается «Открытая репетиция в цирке» — редкий вариант для ребёнка, которому интереснее увидеть не только результат, но и то, как он создаётся.

Стоимость зависит от даты и сектора, поэтому здесь особенно важно смотреть официальную схему зала, а не ориентироваться на одну цену из агрегатора. На популярные каникульные сеансы билеты лучше брать заранее.

9. Дарвиновский музей: животные, эволюция и семейная экскурсия 31 октября

Дарвиновский музей — хороший компромисс между «полезно» и «не скучно». Входной билет для взрослого стоит 600 рублей, льготный — 250 рублей, дети до семи лет проходят бесплатно. Учащиеся московских школ и колледжей могут оформить бесплатный билет в кассе при успешной валидации карты учащегося.

На 31 октября в расписании семейных экскурсий стоит «Животный мир Земли» для родителей с детьми 7–10 лет. Экскурсионный билет стоит 400 рублей с человека, входной билет в музей нужен отдельно. В каникулярные дни музей отдельно предупреждает об ограниченном количестве мест на парковке.

Кому подойдёт: младшим школьникам, любителям животных и тем, кто хочет провести 2–4 часа в помещении без аттракционов.

10. Альпака Парк в Сокольниках: дети до 13 лет — бесплатно по осенней акции

Это один из самых выгодных вариантов именно на осенние каникулы. С 3 октября по 22 ноября организаторы заявили бесплатный вход для детей до 13 лет включительно. Акцию специально растянули на семь недель, чтобы она захватила разные школьные графики.

Условия: нужен документ, подтверждающий возраст; один взрослый может сопровождать не более трёх детей. Стандартный взрослый билет — 1 400 рублей, а в «счастливые часы» у парка есть сниженные тарифы. Акционные и другие скидки могут не суммироваться.

Кому подойдёт: семьям с несколькими детьми — именно здесь экономия на входе получается особенно заметной. Адрес: парк «Сокольники», Митьковский проезд, 7.

11. Московский зоопарк: прогулка, которую можно спасти от дождя

Зоопарк кажется рискованной идеей для конца октября, но у него есть запасной сценарий. Помимо прогулки по территории, площадка предлагает «тёплые» экскурсии по павильонам с экзотическими животными и растениями — их как раз рекомендуют на плохую погоду.

Плюс зоопарк удобно объединяется с Планетарием: не нужно пересекать полгорода. Сначала животные и прогулка, затем тёплый зал и космос. Перед выходом стоит проверить актуальное время работы экспозиций и расписание экскурсий на официальном сайте.

12. Музей ВДНХ: бесплатная точка в дорогом семейном дне

Дети у Музея ВДНХ на территории выставочного комплекса. Фото © АГН «Москва»

Если день на ВДНХ уже получается дорогим из-за нескольких билетов, в маршрут можно встроить постоянную экспозицию Музея ВДНХ. Вход свободный, но нужно получить бесплатный билет в кассе музея. По понедельникам музей закрыт.

Это особенно удобно как «перерыв» между платными локациями: ребёнок отдыхает от аттракционов, а взрослые не добавляют к семейному бюджету ещё один комплект билетов.

Куда сходить с детьми в Москве, если идёт дождь

Самые надёжные сценарии без привязки к погоде — Экспериментаниум, Московский планетарий, «Море снов», «Робостанция», «Союзмультпарк» и центр «Космонавтика и авиация». Если хочется оставить зоопарк, заранее выбирайте «тёплую» экскурсию по павильонам.

Для дождливого дня лучше не планировать три удалённые друг от друга точки. Оптимальная схема — одна большая площадка на 3–4 часа или кластер ВДНХ, где запасной вариант находится в соседнем павильоне.

Куда сходить с ребёнком бесплатно или недорого

Самый понятный бесплатный вариант из этой подборки — Музей ВДНХ: вход на постоянную экспозицию свободный после получения бесплатного билета в кассе. В центре «Космонавтика и авиация» бесплатно проходят дети до шести лет, а московские школьники — при наличии карты «Москвёнок» и соблюдении правил оформления льготы. В Дарвиновском музее дети до семи лет проходят бесплатно, а для московских школьников также предусмотрен бесплатный вход по карте учащегося.

Отдельная каникулярная акция действует в Альпака Парке: до 13 лет включительно вход бесплатный с 3 октября по 22 ноября, но сопровождающему взрослому нужен билет. Поэтому для семьи из одного взрослого и двух-трёх детей это может оказаться одним из самых выгодных платных выходов.

Что выбрать по возрасту ребёнка

Ребёнок наблюдает за морскими обитателями в аквариуме на ВДНХ. Фото © АГН «Москва»

Дошкольнику проще зайдут «Союзмультпарк», Городская ферма, альпака и короткая программа Планетария. Младшему школьнику — Экспериментаниум, Дарвиновский музей, «Робостанция» и Москвариум. Подростку лучше предлагать не «детскую афишу», а опыт: космический центр с симуляторами, Экспериментаниум, Планетарий или открытая репетиция в цирке.

Для подростков 14–22 лет имеет смысл параллельно проверить, принимает ли выбранное событие Пушкинскую карту. Life.ru собрал отдельный гид о том, куда сходить по Пушкинской карте в Москве.

Три готовых маршрута на один день

ВДНХ без переездов: утром центр «Космонавтика и авиация», после обеда «Робостанция» или «Союзмультпарк», между ними — бесплатный Музей ВДНХ. Если погода хорошая, финал можно перенести на Городскую ферму.

Пресня: животные + космос: Московский зоопарк в первой половине дня, обед, затем Московский планетарий. Маршрут хорошо работает для семьи, где один ребёнок любит животных, а второй — космос.

Дождь на весь день: Экспериментаниум как главная точка. Не пытайтесь потом ехать через всю Москву на ещё одно большое событие: после нескольких часов экспериментов лучше оставить короткий ужин или прогулку рядом.

Если ребёнок устал от поездок и мероприятий, пригодится и домашний план: Life.ru собрал 10 идей, чем занять ребёнка на каникулах без телефона.

Частые вопросы

Гости городской площадки в Москве фотографируются во время семейной прогулки. Фото © АГН «Москва»

Когда осенние каникулы у школьников в 2026 году?

Для школ, которые учатся по четвертям, Минпросвещения рекомендует период с 26 октября по 3 ноября. Конкретные даты утверждает школа, поэтому календарь нужно проверить перед покупкой билетов.

Куда сходить с ребёнком в Москве на каникулах в плохую погоду?

В Экспериментаниум, Московский планетарий, Москвариум, «Робостанцию», «Союзмультпарк» или центр «Космонавтика и авиация». Это закрытые площадки, где можно провести несколько часов.

Куда сходить с детьми бесплатно?

На постоянную экспозицию Музея ВДНХ. В некоторых музеях есть детские и школьные льготы: например, в центре «Космонавтика и авиация» и Дарвиновском музее московским школьникам доступны бесплатные билеты по карте учащегося при соблюдении правил площадки.

Куда сходить с подростком в Москве?

Лучше выбирать интерактив и технику: Экспериментаниум, Планетарий, центр «Космонавтика и авиация», «Робостанцию» или открытую репетицию Большого Московского цирка.

Нужно ли покупать билеты заранее?

На каникулы — да, если у события фиксированный сеанс. В первую очередь это касается шоу, цирка, Планетария, «Союзмультпарка» и специальных экскурсий. На свободные музейные экспозиции риск ниже, но каникулярная загрузка всё равно выше обычной.

Авторы Александра Новоселова