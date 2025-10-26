Чем занять ребенка на каникулах: 10 идей, чтобы он забыл про телефон Оглавление Развивающие игры для детей 7 лет: идеи на осенние каникулы Занятия для детей 8 лет: от солёного теста до научных игр Полезные занятия для детей 9-10 лет: кулинария, дизайн и театр В 2025 году школьникам повезло — у них каникулы будут длиться на два дня дольше. Но не повезло родителям — надо думать, чем занимать детей все эти дни, чтобы они не сидели в телефоне, у компьютера и телевизора. Life.ru предлагает идеи, как занять детей. 25 октября, 22:25 Как занять ребёнка на каникулах — лучшие идеи. Обложка © Freepik

Каникулы — всегда радостная пора, поэтому и провести их нужно весело и с пользой. Эти дни должны запомниться детям, но так, чтобы вдохновить их на какие-то занятия, не связанные с гаджетами.

Развивающие игры для детей 7 лет: идеи на осенние каникулы

Для первоклашек это первые каникулы в школе. Но занятия для них подобрать проще, чем для детей других возрастов, потому что первоклассники — бывшие детсадовцы, которых всё ещё можно занять раскрасками, рисованием в альбомах, лепкой из пластилина, поделками из подручных материалов и икебанами. Также с ними можно сделать несложные оригами.

Интересными занятиями для малышей станут даже самые простые опыты. Например, добавить в стаканчики с водой пищевые красители разного цвета, а в них поставить листочки пекинской капусты. Через несколько часов растения поменяют цвет на цвет красителя.

Поделки на каникулах для ребёнка — идеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / phBodrova

Любителям музыки понравятся танцевальные конкурсы или караоке. Можно просто включать фонограмму и петь с ребёнком. Или угадывать песни по мелодиям.

Дети всегда очень любят прогулки, поэтому можно пойти погулять в парк и устроить маленький пикник с вкусняшками, но уже не на газоне, как летом, а на лавочке. Главное, одеться потеплее, потому что погода осенью уже бывает непредсказуемой.

В первом классе детям сложно читать самим большие произведения, поэтому можно почитать им вслух или по ролям. Можно даже устроить костюмированное шоу.

Занятия для детей 8 лет: от солёного теста до научных игр

Второклашки — уже более опытные ученики, им уже ставят в дневник оценки, а не смайлики, программа становится всё сложнее. Поэтому им каникулы нужно провести обязательно активно, чтобы были силы вернуться к урокам.

Тем не менее можно сделать и так, чтобы дети заинтересовались учёбой ещё больше. Например, придумывать для них интересные задачки из подручных предметов — яблок, которых в этом году так много, моркови и прочих овощей и фруктов.

Из-за большого времяпрепровождения в гаджетах дети, по словам психологов, стали хуже говорить и рассуждать. Для этого есть ещё одна очень интересная игра — на воображение. Например, посмотреть за окно на облака и представлять, на что они похожи. И даже придумывать со своими героями интересные рассказы и сказки.

Хорошей идеей для ребёнка восьми лет станут уже не лепка из пластилина, а фигурки из солёного теста. На стакан воды идёт 300 граммов соли и столько же муки. Потом лепятся фигурки и запекаются в духовке. Затем их можно раскрасить самыми обычными красками и играть или поставить на видное место на память.

Все дети очень любят мультики. Но чтобы не сидеть целыми днями у телевизора, можно сделать мультики самим. Придумать сюжет, фон, а потом нарисовать и вырезать героев. Здесь полёт фантазии безграничен.

Также можно придумать игры на развитие внимательности. Например, складывать в ряд разные предметы, потом один из игроков закрывает глаза, а другой в это время меняет предметы местами. Игрок затем должен поставить всё на свои места.

Во втором классе дети уже более усидчивы, поэтому можно научить их играм из своего детства — «Крестики-нолики», «Морской бой», игре в слова — когда из большого слова нужно составлять маленькие.

Немаловажно проводить время на свежем воздухе в хорошую погоду. Можно просто гулять по парку и рассматривать красивые листья деревьев, а также изучать природу, рассказывая ребёнку, почему, например, у берёзы листья желтеют, а у ёлочки иголки вечнозелёные. Ну и осень — традиционное время для фотосессий. Можно научить ребёнка делать красивые кадры, либо пофотографировать его на фоне красивых разноцветных листочков. Особенно такое любят девочки.

Где погулять с ребёнком на осенних каникулах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Bobkova

Полезные занятия для детей 9-10 лет: кулинария, дизайн и театр

Третьеклашки считают себя уже взрослыми, потому что они приближаются к окончанию начальной школы. Поэтому и занятия с ними уже можно проводить не «для малышни».

Например, научить готовить простые блюда. Понятно, что к газу детей пока подпускать не стоит, но рассказать, почему, нужно. Зато можно вместе испечь оладьи или шарлотку — попросить ребёнка взбить тесто, помыть яблоки, насыпать муку, смазать формы маслом и т.д.

Ещё одна идея из кулинарии — создавать красивые блюда из простых продуктов. Например, мухоморчики из варёного яйца, помидоров и майонеза. Таким образом можно привить ребёнку любовь к готовке. А блюда, сделанные своими руками, как говорят, всегда вкуснее.

Рецепты с ребёнком на каникулах — идеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С третьеклашками можно также устроить научные игры на улице. Например, бёрдинг — гулять и фотографировать птиц, а потом изучать про них информацию. Или игра в следопыта, когда ребёнку даётся задание найти несколько видов деревьев, следов животных и птиц или, например, определить дерево по листку.

Весёлой игрой дома для всей семьи станет «Крокодил», когда один из игроков изображает животное или вещь без слов, а другие должны угадать. Полезная игра на рассуждения — «Алиас», когда игрок должен объяснить написанное в карточке слово без упоминания самого слова. Такие карточки легко сделать и самим, подключив к процессу ребёнка.

Полезным занятием станет огород на подоконнике. Можно научить ребёнка выращивать простейшие растения и ухаживать за ними. Например, зелень или микрозелень, которая растёт достаточно быстро. Долго ждать дети не любят.

Интересным и полезным занятием для всей семьи станет театр. Можно выбрать произведение, сделать костюмы из подручных материалов и создать собственную постановку. Например, можно взять книгу из списка, заданного в школе. Так ребёнок лучше запомнит сюжет.

Ещё одним полезным творческим занятием станет написание стихов. Можно вместе с ребёнком выбрать тему и придумывать по очереди рифмованные строчки.

Каникулы — самое время обновить гардероб, а это также можно сделать самим: купить однотонную футболку, краски по ткани и нарисовать всё, что душе угодно. Либо создать собственный шоппер или даже несколько с разными рисунками, чтобы потом подарить друзьям.

Ну и, конечно, прекрасным вариантом времяпрепровождения с детьми всех возрастов в каникулы станет путешествие.

Авторы Мария Васильева