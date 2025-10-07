Дельфины, викинги и метеориты: Топ-5 идей для осенних каникул, от которых дети будут в восторге Оглавление Сколько длятся осенние каникулы в 2025 году Топ-5 мест для отдыха с ребёнком во время осенних каникул Игра света, подвалы старше Дракулы и викинги: куда сходить в Калининграде Парк, созданный детьми, сладости и полёт с Винни Пухом: чем порадует Казань Тайны подземелья, прогулки с оленями, коллекция метеоритов: куда отправиться с детьми в Москве Фабрика мороженого, фокусы и настоящая клубника: чем занять детей в Санкт-Петербурге Купание с дельфинами, создание молний, болиды «Формулы-1»: чем заняться в Сочи Новые правила для выезда детей в ближние страны Казань, Сочи, Калининград: куда поехать отдыхать на осенние каникулы всей семьёй в 2025 году, сколько стоит отдых, читайте подробнее в материале Life.ru. 6 октября, 21:37 Забыть про смартфоны: места для каникул, где дети оторвутся по-настоящему. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liderina

Выбрать программу отдыха для детей всегда гораздо сложнее, чем для взрослых, потому что детей нужно уметь заинтересовать и подобрать именно тот вариант, который запомнится им надолго. Понятно, что интересы у детей разные, поэтому и исходить нужно именно из них: кто-то любит активный отдых, как родители, — горы, походы, пешие экскурсии, кто-то развлекательный — аттракционы, интерактивы, кто-то спокойный отдых, где можно просто расслабиться. Ещё один фактор — возраст, поэтому, например, странно будет вести 3-летнего малыша в Эрмитаж. Бывают, конечно, и исключения, но всё же.

Сколько длятся осенние каникулы в 2025 году

В 2025 году детям повезло со школьными каникулами, потому что благодаря Дню народного единства они будут продолжаться с 25 октября по 4 ноября включительно. Дело в том, что 3 и 4 ноября, согласно производственному календарю, из-за праздника нерабочие.

Топ-5 мест для отдыха с ребёнком во время осенних каникул

Говорят, что самый лучший отдых — это смена обстановки, поэтому многие родители выбирают для отдыха с детьми другие города. Самыми популярными направлениями в последнее время становятся Казань, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Москва.

Игра света, подвалы старше Дракулы и викинги: куда сходить в Калининграде

В Калининграде находится один из самых старых зоопарков в России. Он основан в конце позапрошлого века. На территории почти 17 гектаров детей и их родителей ждут больше двух тысяч животных и огромная дендрологическая коллекция. Там растёт даже редкое дерево гинкго. Интересный факт: аудиоэкскурсию для калининградского зоопарка озвучил знаменитый ведущий Николай Дроздов. Стоимость билета для взрослых — 550 рублей, для детей от 3 до 18 лет — 250 рублей.

Один из старейших зоопарков находится в Калининграде. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Мальчишкам и девчонкам очень нравится поселение викингов «Кауп» в Зеленоградском районе. Это реконструкция раннесредневекового городища. Там можно научиться стрелять из лука и арбалета, пройти мастер-класс по гончарному делу, примерить кольчугу X века и покататься на драккаре — судне, сделанном по средневековым технологиям. Кроме того, детей и взрослых накормят настоящей едой викингов. А ещё там проходят тематические мероприятия — например, в октябре будет костюмированное шоу «Рагнарёк», а в ноябре «Самайн». Стоимость билетов начинается от 700 рублей.

В посёлке Янтарный, который находится в часе езды от Калининграда, развернулся настоящий парк юрского периода. На гектаре территории поселились копии динозавров в реальную величину — здесь и знаменитый тираннозавр рекс, велоцираптор, птеродактиль и многие другие. Высота некоторых экспонатов достигает 18 метров. А ещё они двигаются и рычат как настоящие. Стоимость билета начинается от 900 рублей для взрослых и от 400 рублей — для детей.

Для тех, кто любит узнавать новое, можно заказать экскурсию до замка Вальдау. Её продолжительность 6 часов. Но зато можно будет своими глазами увидеть любимое место киношников — левый флигель замка и подвалы, которые старше графа Дракулы. Помещения настолько хорошо сохранились, что там часто снимают фильмы. Во время этой поездки экскурсантов также ждут антикварный музей «Старь», где можно не только потрогать руками старинные предметы домашнего быта, но и, например, самому намолоть муки из зерна. Ещё одна точка маршрута — старый маяк Риндерорта. Он находится в живописнейшем месте на берегу Куршского залива. Стоимость поездки — 1850 рублей с человека.

В семи километрах от Калининграда находится одно из любимейших мест отдыха для детей — Парк света в Гурьевске. Он появился всего год назад, но уже стал точкой притяжения семей с детьми. В парке оборудовано интерактивное освещение, световые инсталляции и светящиеся фигуры. Посетители сами могут управлять некоторыми светильниками либо посмотреть уже готовые световые шоу. Интереснее всего там гулять по вечерам. К тому же вход в парк свободный.

Парк, созданный детьми, сладости и полёт с Винни Пухом: чем порадует Казань

В прошлом году на берегу реки Казанки открылся обновлённый детский парк «Елмай». Его создавали в том числе сами дети — они участвовали в воркшопах и предлагали то, что хотят видеть на этой территории, которая когда-то была пустырём. Потом эти эскизы уже дорабатывали архитекторы и воплощали в жизнь строители. В парке есть аттракционы, лабиринты, качели, кафе, прекрасный вид на реку и много всего другого. Вход в парк свободный.

«Союзмультпарк» — единственный в Поволжье интерактивный центр от студии «Союзмультфильм». Там много аттракционов с дополненной реальностью, 3D-анимацией и другими современными технологиями. В парке, например, можно погулять по крышам с Карлсоном, взлететь с Винни Пухом на воздушном шаре без вреда для здоровья и даже создать свой собственный мультфильм. А ещё там есть стилизованное кафе и фирменные сувениры. Стоимость билета — от 700 рублей.

В Казани советуем посетить Музей чак-чака. Фото © Wikipedia / Сулейманова Раушания

Национальное блюдо Татарстана можно попробовать в Музее чак-чака. Там не только пройдёт дегустация этого десерта, но также можно узнать много нового и интересного про историю блюда и народа в целом. В музее говорят, что национальные блюда несут порой в себе гораздо больше информации о культурном наследии, нежели даже язык. Стоимость билета для взрослых — 400 рублей, для детей — 350 рублей.

Развлекательный комплекс «Ривьера» считается одним из самых крупных и посещаемых в Казани. Здесь можно провести целый день, потому что на одной территории расположены аквапарк, где больше 50 горок и аттракционов, SPA, бассейн и детские зоны. А также есть колесо обозрения «Вокруг света» диаметром 65 метров, с которого открывается невероятный вид на город. Этот аттракцион входит в топ-5 самых высоких колёс обозрения в России. Стоимость билета — от 2799 рублей в аквапарк, на колесо обозрения — от 400 рублей.

Самый длинный в Европе аквариум находится в Казани, а посмотреть на него можно в местном океанариуме, где обитает больше трёх тысяч видов рыб и животных.

Там можно понаблюдать за акулой, крокодилами, пингвинами, морскими котиками и т.д. Океанариум очень большой, поэтому там можно провести если не целый день, то половину точно. К тому же некоторых рыбок можно кормить. Стоимость билета: 700 рублей — взрослый, 500 рублей — детский.

Тайны подземелья, прогулки с оленями, коллекция метеоритов: куда отправиться с детьми в Москве

Многие жители регионов выбирают для отдыха в осенние каникулы именно столицу, потому что там всегда можно найти что-то новенькое и интересное.

Например, в 2018 году недалеко от метро Павелецкая рассекретили бункер, который когда-то использовали сотрудники Министерства иностранных дел. Он хранил невероятное количество тайн, там прекрасно сохранились оборудование, документы, защитные двери и другие реальные вещи прошлого века. Бункер находится на глубине 43 метров под землёй, а экскурсии там ведут историки, инженеры, спелестологи (специалисты, которые изучают искусственные пещеры), гиды, занимающиеся подземными сооружениями. Кстати, в бункере даже можно запустить сирену оповещения о ядерном нападении. Стоимость билета для взрослого — 1500 рублей, для ребёнка — 750 рублей.

Одним из самых посещаемых семейных мест на ВДНХ стал Музей «Союзмультфильма». Там можно увидеть тысячи экспонатов из разных эпох развития мультипликации. Руки к созданию музея также приложили студии Nickelodeon и Disney. Здесь можно оживить любимых персонажей, нарисовать своих и погрузиться в мир мультиков. Стоимость взрослого билета — 550 рублей, детского — 1050 рублей.

Музей «Союзмультфильма» на ВДНХ. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

На ВДНХ дети и взрослые могут побывать также на настоящей городской ферме. Это огромная территория, где можно покормить животных, самому наловить рыбы, попробовать сезонные и тематические блюда от шефа, прогуляться с оленями, альпаками, енотами без вольеров и клеток, принять участие в мастер-классах и поиграть в детских зонах. Стоимость билета для взрослого — от 1000 рублей, для ребёнка — от 500 рублей.

Любителям животных также понравится парк «Хаски-лэнд» в Крылатском. На территории 20 тысяч квадратных метров проводятся интерактивные программы с ездовыми животными, в доме шамана можно посмотреть на предметы быта шаманов, которые привезли с настоящих раскопок, на оленьей ферме разрешают покормить животных, в этно-тире можно научиться стрелять из лука, а на Поляне воина — метать топоры, копья и клинки. Стоимость билета — от 900 рублей.

Старинный московский планетарий — обладатель самого большого телескопа Москвы и астрономической площадки с редким оборудованием. Там можно увидеть перемещение небесных тел в режиме реального времени. Кроме того, в планетарии предлагают вблизи рассмотреть метеориты — их там целая коллекция, а также посетить 4D-кинотеатр. А ещё здесь проходят невероятной красоты представления и концерты. Стоимость билета — от 700 рублей.

Фабрика мороженого, фокусы и настоящая клубника: чем занять детей в Санкт-Петербурге

Ещё один любимый город для путешествия осенью с детьми — Санкт-Петербург. Вторая столица тоже умеет удивлять.

Например, на Невском проспекте находится Музей магии. Там можно попасть на настоящее представление из трёх частей — интерактивное шоу иллюзиониста с небанальными фокусами, в которых участвуют зрители, экскурсию с разоблачением знаменитых «чудес» Дэвида Копперфильда, Эмиля Кио, Гарри Гудини, а также посмотреть на экспонаты, которые они использовали в работе. Третья часть — вызов духов со спецэффектами, она особо нравится детям. Также можно попробовать тематические напитки. Стоимость билета — от 750 рублей.

Музей эмоций тоже находится в центре города на улице Итальянской. Его создал художник Алексей Сергиенко для того, чтобы помочь посетителям прочувствовать базовые состояния: гнев, страх, влюблённость и другие. Музей эмоций, по задумке автора, создан, чтобы помочь человеку стать счастливее. Стоимость билета для взрослого — 600 рублей, детский — 500 рублей.

Фабрика мороженого в Санкт-Петербурге. Фото © «Шедеврум»

В Северной столице — морозные лакомства. И здесь есть идеальная возможность сделать их своими руками — а именно сходить на экскурсию на фабрику мороженого Alpinetti. Там можно прогуляться по цехам, посмотреть процесс производства десерта, собрать свой классический рожок, покрыть глазурью и, конечно, всё это продегустировать. Стоимость билета — от 1100 рублей.

Музей-театр «Сказкин дом» в Александровском парке — это место, которое позволяет погрузиться в сказку. Там гостей встречают Баба-яга, Рапунцель, Кот в сапогах, Иван-царевич. Они покажут гостям волшебный лес, пещеру Кощея, дом Трёх медведей, избу Мороза Ивановича и многое другое. Также в музее есть сказочное пространство «Лес чудес», которое делали настоящие театральные бутафоры, и свой театр, а ещё кафе, где можно попробовать пиццу из печи. Стоимость билета — 400 рублей.

На берегу Финского залива есть одно местечко, где всегда вкусно, зелено и рады детям и взрослым — это клубничная ферма City Ferma. Ягоды там зреют круглый год, поэтому насладиться ими можно когда вздумается, а также послушать увлекательные истории, жужжание шмелей, которые опыляют растения, принять участие в мастер-классах и, конечно, дегустации десертов и авторских напитков. Стоимость билета — от 1600 рублей.

Купание с дельфинами, создание молний, болиды «Формулы-1»: чем заняться в Сочи

Одна из визитных карточек сочинского детского туризма — дельфинарий. Там можно не только посмотреть шоу дельфинов, белух, белых китов, но и поплавать вместе с ними. Можно попробовать дайвинг, купание с дельфинами или китами. Стоимость билета — от 2100 рублей.

Музей спортивных автомобилей в Сочи нравится и мальчикам, и девочкам. Там около 80 машин, которые когда-то участвовали в самых разных международных гонках. Например, там есть болид F1 Jaguar RВ5, Ferrari F40, Lamborghini LM002 из сериала «Бригада 2» и многие другие. А также шлемы с автографами пилотов «Формулы-1», костюмы гонщиков и т.д. Кроме того, здесь проходят трек-сессии по трассе «Формулы-1». Цена взрослого билета — 700 рублей, детского — 400 рублей.

Взрослые в Сочи могут прокатиться на зиплайне. Фото © РИА «Новости» / Михаил Мокрушин

«Скайпарк» — место, которое понравится любителям активного отдыха. Здесь можно прыгнуть с подвесного моста в 200 метрах от земли (взрослым, конечно), покататься на тарзанке, принять участие в фестивалях и праздниках. Кроме того, в парке открывается уникальный вид на кавказские горы и черноморское побережье одновременно. Во время прогулки также можно увидеть пещеры, скалы, ущелья и много другой природной красоты. Стоимость билета для взрослого — от 2250 рублей, для ребёнка — от 900 рублей.

Музей Николы Теслы — это не только познавательное, но и очень увлекательное место. Здесь детям и взрослым доступно и просто расскажут о законах физики, проведут опыты и познакомят со знаменитыми катушками Теслы, которые умеют производить молнии длиной до семи метров. Стоимость взрослого билета — 500 рублей, детского — 400 рублей.

«Сочи-парк» на черноморском побережье называют русским Диснейлендом. Там находится огромное количество аттракционов, поэтому здесь точно можно провести целый день. Кроме того, для детей есть батуты, качели, тир, железная дорога, бассейн, лодочки и многое другое. Стоимость дневного абонемента — 2900 рублей.

Новые правила для выезда детей в ближние страны

Если вы собрались с детьми в ближайшую заграницу, то нужно учитывать новые правила. МВД России уже предупредило, что с 20 января следующего года детям до 14 лет для выезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию нужен будет загранпаспорт. Поэтому в зимние школьные каникулы ещё можно путешествовать по старым правилам, а уже весенние планировать, учитывая этот факт.

Авторы Мария Васильева