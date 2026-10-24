Обучающимся по четвертям школьникам в России сократили каникулы

Российские школьники, которые учатся по четвертям, в 2026/27 учебном году проведут на каникулах на один день меньше, чем в предыдущем. Общая продолжительность отдыха для учащихся 2–11-х классов составит 126 дней вместо 127. Это следует из рекомендаций Минпросвещения, пишет РИА «Новости».

Согласно документу, осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря по 10 января 2027 года, а весенние — с 27 марта по 4 апреля. Летний отдых должен начаться 27 мая и продлиться до 31 августа 2027 года.

Для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя каникул с 15 по 21 февраля 2027 года. Таким образом, у самых младших учеников будет ещё один перерыв в занятиях помимо основных периодов отдыха.

При этом рекомендации Минпросвещения не являются обязательным единым расписанием для всех школ. Образовательные учреждения могут самостоятельно утверждать календарный учебный график на основе федеральных рекомендаций, учитывая региональные особенности, местные традиции и запланированные мероприятия.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения рекомендовало провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Благодаря празднованию Дня народного единства 4 ноября школьники, обучающиеся по рекомендованному графику, смогут вернуться к занятиям только 5 ноября.