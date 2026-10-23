Школьникам назвали последствия оценки о недопустимом поведении за четверть

Российским школьникам, получившим оценку «недопустимое поведение» за четверть или триместр, назначат психолого-педагогический консилиум с участием родителей. Кроме того, для таких учеников разработают индивидуальный план профилактической работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ.

«Оценка «недопустимое поведение» за четверть является основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей (законных представителей) обучающегося», — говорится в документе.

Согласно разъяснениям министерства, о каждом случае выставления неудовлетворительной оценки за поведение классный руководитель должен уведомить заместителя директора по воспитательной работе. Затем педагог обязан в течение трёх дней провести беседу с родителями или законными представителями ребёнка.

Для школьника также составят индивидуальный план профилактической работы. Педагоги и специалисты образовательной организации определят дальнейшие меры с учётом поведения ученика.

В 2026/27 учебном году Минпросвещения проводит эксперимент по оценке поведения учащихся со второго по восьмой класс. В каждом субъекте России к апробации привлекли не менее десяти общеобразовательных организаций.

В рамках новой системы школы используют три уровня оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Результаты выставляют по итогам четверти или триместра. Пока такой порядок действует только в образовательных учреждениях, которые участвуют в эксперименте.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России определило правила оценки поведения школьников в 2026/27 учебном году. Система предусматривает три категории, которые отражают соблюдение учеником дисциплины и школьных правил. Итоговую оценку выставляет классный руководитель по результатам четверти, триместра или учебного года.