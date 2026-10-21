Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников

Минпросвещения России определило правила оценки поведения учеников в рамках эксперимента, который пройдёт в 2026/27 учебном году. Об этом пишет РИА «Новости».

Оценивать поведение школьников будут по трём уровням: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Решение примет классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также учебного года. При выставлении оценки педагог должен учитывать собственные наблюдения и мнения других учителей. К обсуждению поведения ученика также могут привлекаться учителя-дефектологи и логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, советники директора по воспитанию и представители администрации школы.

Апробация охватит учеников со второго по восьмой класс. В каждом регионе для участия в эксперименте выбрали не менее 10 общеобразовательных организаций. Среди критериев оценки указаны дисциплинированность, соблюдение правил взаимодействия с учениками и взрослыми, а также правомерное поведение.

Ранее Life.ru писал, что новый образовательный стандарт для старшей школы в России не затронет учеников, которые перейдут в 11-й класс в сентябре 2027 года. Они смогут завершить обучение по прежним правилам, тогда как десятиклассники начнут учиться по обновлённой программе. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования определит требования к обучению в 10–11-х классах. При этом переход на него будет поэтапным.