Минпросвещения объяснило, кого не затронет новый образовательный стандарт

Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не затронет учеников, которые перейдут в 11-й класс в сентябре 2027 года. Они смогут завершить обучение по прежним правилам, тогда как десятиклассники начнут учиться по обновлённой программе. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Обучение по обновлённому стандарту начнётся с 1 сентября 2027 года — первыми на него перейдут десятиклассники. Одиннадцатиклассники в 2027/28 учебном году продолжат обучение по действующему стандарту», — пояснили в ведомстве.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования определит требования к обучению в 10–11-х классах. При этом переход на него будет поэтапным.

Школьники, которые в 2027/28 учебном году окажутся в выпускном классе, продолжат заниматься по программе, действовавшей на момент их перехода в старшую школу. Таким образом, им не придётся менять образовательную программу за год до окончания школы. Первыми новые требования затронут учащихся десятых классов.

Обновлённый стандарт предусматривает несколько изменений в обучении старшеклассников. Главное из них — возможность изучать все предметы на базовом уровне, тогда как сейчас школьники обязаны выбирать минимум два для углублённого изучения. При этом школы смогут создавать более узкие профильные классы, например медицинские, инженерные или лингвистические. Программы по математике, физике, химии, биологии и информатике станут более ориентированными на практику. Кроме того, в требования к результатам обучения впервые включили навыки работы с искусственным интеллектом.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения подготовило изменения, которые сократят предельную внеурочную нагрузку для учеников 10–11-х классов. Согласно проекту ведомства, максимальное количество часов дополнительных занятий за два года уменьшится с 700 до 680. При этом школьники не обязаны посещать все предусмотренные часы, поскольку речь идёт о верхней границе нагрузки.