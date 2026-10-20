Названы четыре главных китайских романа для изучения в школах России
Китаевед Виногродский предложил включить 4 китайских романа в школьную программу
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Российским школьникам стоит познакомиться с четырьмя великими китайскими романами и творчеством как минимум трёх известных писателей Поднебесной. Такая литература поможет лучше понять культуру и историческое наследие страны. Об этом в беседе с НСН заявил китаевед и переводчик Бронислав Виногродский.
Поводом для обсуждения стала инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой, предложившей расширить перечни литературных произведений России и Китая в образовательных программах обеих стран. Востоковед поддержал идею и составил собственный список книг, достойных внимания учащихся.
В первую очередь он рекомендовал включить в школьный курс четыре классических произведения: «Речные заводи», «Сон в красном тереме», «Путешествие на запад» и «Троецарствие». Также специалист выделил средневековые повести Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу, творчество Пу Сунлина и традиционную китайскую поэзию.
По мнению Виногродского, восточная литература ещё тысячи лет назад достигла исключительной глубины содержания. Особую ценность он видит в её исторической основательности и бережном отношении к национальной памяти.
«Они очень хорошо помнят, как нужно хранить своё прошлое», — подчеркнул китаевед.
Специалист убеждён, что знакомство с подобными произведениями позволит российским детям не только расширить литературный кругозор, но и глубже разобраться в мировоззрении жителей Китая, для которых связь поколений и уважение к истории имеют огромное значение.
Ранее Life.ru сообщал о предложении расширить изучение китайской литературы в российских школах. Предполагается и встречное знакомство китайских учащихся с российской классикой. При этом конкретные книги, возраст школьников и обязательность их изучения пока не определены.