В Грузии проходят акции протеста против запрета хиджабов в школах Азербайджана
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Спор вокруг ношения хиджабов в школах Азербайджана вышел за пределы страны и вызвал акции протеста в соседней Грузии. Жители города Марнеули, где проживает значительная мусульманская община, вышли на улицы в поддержку женщин и девочек, столкнувшихся с ограничениями. Об этом сообщает Radio Marneuli.
Участники шествий выступили против новых требований к школьной одежде в Азербайджане. На плакатах демонстрантов можно было прочитать лозунги «Свободу хиджабам» и «Хиджабы не мешают образованию».
К протестам присоединились и представители местной религиозной общины. В одной из мечетей Марнеули раскритиковали ограничения, подчеркнув важность сохранения права мусульманок на ношение традиционного головного убора.
Поводом для недовольства стало решение властей Азербайджана от 21 сентября. Согласно новым требованиям, школьникам запрещается носить элементы одежды, которые противоречат принципу светского образования. При этом непосредственно слово «хиджаб» в документе не упоминается.
Ранее ограничения на ношение хиджабов в школах Азербайджана спровоцировали протесты внутри страны. 12 октября стало известно о задержании в Баку 37 человек, выступавших против новых требований к ученической форме. Причиной стало правило, согласно которому школьная одежда должна соответствовать светскому характеру образования. На фоне конфликта в Гарадагском районе столицы неизвестные подожгли автомобиль директора школы, а в Ясамальском районе попытались устроить поджог учебного заведения. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Эти события вызвали широкий общественный резонанс, а теперь акции в защиту хиджабов проходят и в соседней Грузии.