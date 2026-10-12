В Баку подожгли машину директора школы на фоне споров о запрете хиджабов

В Баку подожгли автомобиль директора школы на фоне общественных споров о введении единых требований к ученической форме. Об инциденте в Гарадагском районе азербайджанской столицы сообщило местное информационное агентство АПА.

Во время происшествия неподалёку от машины находились дети. Несмотря на опасную ситуацию, обошлось без пострадавших. Обстоятельства возгорания и личности причастных в опубликованном сообщении не уточняются.

Ещё один похожий случай произошёл в Ясамальском районе города. По информации портала Minval, неизвестные попытались поджечь здание учебного заведения. Эта атака также не привела к травмам среди людей.

Напомним, в Азербайджане начались протесты против ограничений на хиджабы в школах, на фоне которых в Баку арестовали 37 человек. Поводом стали единые требования к школьной форме, соответствующие светскому характеру образования. После их введения девочек в хиджабах перестали пускать на уроки, а у некоторых учительниц требуют снимать головные платки.