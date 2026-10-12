В Баку арестовали 37 человек, выступавших против запрета хиджабов в школах

В Азербайджане начались протесты из-за ограничений на ношение хиджабов в школах, на фоне которых в Баку арестовали 37 человек. Об этом сообщает местное издание JAMnews со ссылкой на заявление МВД республики.

Поводом для недовольства стало введение единых требований к школьной форме. Согласно правительственным правилам, одежда учащихся должна соответствовать светскому характеру общего образования. После начала применения этих требований, как сообщают местные СМИ, девочек в хиджабах перестали пускать на уроки. Аналогичные требования о снятии головных платков предъявляют и некоторым учительницам.

В ответ школьники и родители начали проводить акции протеста в разных городах страны. В социальных сетях распространились кадры выступлений возле учебных заведений, участники которых требуют разрешить посещение занятий в религиозной одежде.

По информации МВД Азербайджана, в Баку группа граждан вступила в конфликты с сотрудниками школ из-за новых требований к форме. Ведомство также утверждает, что участники беспорядков повредили имущество образовательных учреждений и пытались препятствовать движению транспорта и работе школ.

В результате арестованы 37 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 233 УК Азербайджана, предусматривающей ответственность за организацию действий, нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

На фоне протестов также поступают сообщения о перебоях с доступом к социальным сетям. Издание OC Media пишет о предполагаемых блокировках платформ, на которых распространялись видеозаписи выступлений. Официальных объяснений возможных ограничений со стороны властей пока не поступало.

Ранее Life.ru показывал, как участники протестной акции в Париже хором исполнили советскую песню «Катюша» на французском языке. В социальных сетях появились кадры, на которых демонстранты подпевают знакомой мелодии и танцуют прямо на улице.