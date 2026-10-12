После массовых протестов в Нью-Дели запретили митинги на площади Джантар-Мантар

Власти Нью-Дели запретили проводить согласованные акции протеста на площади Джантар-Мантар, которая долгие годы служила одной из главных площадок для политических демонстраций в индийской столице. О решении полиции сообщает агентство ANI.

Теперь организаторам митингов предлагают три альтернативные площадки, расположенные на расстоянии от 3 до 21 километра от прежнего места собраний. Для проведения мероприятий потребуется предварительное разрешение властей. Правоохранители сохранят полномочия по обеспечению безопасности и контролю за большими скоплениями людей.

Решение принято по рекомендации Министерства внутренних дел Индии после массовых выступлений 10 октября. Тогда активисты молодёжного движения Cockroach Janta Party (CJP), или «Народная партия тараканов», провели несанкционированную акцию с требованием отставки главного комиссара по выборам Гьянеша Кумара.

Участники демонстрации обвиняют руководителя избиркома в нарушениях во время парламентских выборов 2024 года. Представители CJP утверждают, что тогда якобы были аннулированы свыше 130 миллионов голосов. Именно эти претензии стали одной из причин нового выступления молодёжного движения.

Для поддержания порядка в Нью-Дели власти привлекли более 35 тысяч сотрудников полиции и военизированных подразделений. Центральные улицы перекрыли баррикадами, а движение транспорта ограничили. Кроме того, в городе временно закрыли 45 станций метро и ввели ограничения на доступ к интернету.

Ранее Life.ru сообщал о массовых задержаниях участников протестов в Нью-Дели. Во время акции 10 октября полиция задержала свыше пяти тысяч человек, включая руководителей CJP. Для размещения демонстрантов власти организовали временные пункты содержания в разных районах столицы.