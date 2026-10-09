В Австрии подростки и коммунисты вышли на акцию против запрета хиджабов в школах

В Австрии коммунистические и социалистические молодёжные организации вместе со школьниками вышли на протест против запрета хиджабов для девочек младше 14 лет. Как сообщает телеканал ORF, демонстрация прошла 9 октября в Вене, где участники развернули красные флаги, в том числе с серпом и молотом.

Среди организаторов оказались представители Революционной коммунистической партии, движения Revolution и «Социалистической молодёжи». К подготовке также присоединились объединения «Красные соколы», «Действие критически настроенных школьников» и инициатива «Школа горит». Таким образом, появление левой символики было связано с участием этих политических групп в самой акции.

Демонстранты собрались около полудня на площади Прав человека. Главным требованием стала отмена ограничений на ношение мусульманских головных уборов в учебных заведениях. Кроме того, молодёжь выступила за увеличение расходов на образование и против расизма, сексизма и милитаризации школ.

С начала учебного года в Австрии девочкам младше 14 лет запрещено посещать занятия в хиджабах. Если ребёнок нарушает это правило, сначала следуют предупреждения и беседы с родителями. При повторных случаях семье грозит штраф от 150 до 800 евро.

Новые требования вызвали недовольство мусульманских организаций и части населения. Противники закона считают его дискриминационным и уже обратились в суд. Однако власти намерены сохранить действующий порядок до решения судебной инстанции.

По оценке ORF, на улицы Вены вышли несколько сотен человек, тогда как организаторы заявили примерно о трёх тысячах участников. Аналогичные выступления состоялись в Граце, Инсбруке и Линце. При этом столичная демонстрация прошла без серьёзных беспорядков.

Примечательно, что запрет поддержала правящая Социал-демократическая партия Австрии, однако связанные с ней молодёжные организации выступили против принятого решения. Они вместе с коммунистическими активистами требуют пересмотреть ограничения. Среди лозунгов участников прозвучали призывы направлять больше денег на школы, а не на банки и вооружения.