В Австрии подростки и коммунисты вышли на акцию против запрета хиджабов в школах
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В Австрии коммунистические и социалистические молодёжные организации вместе со школьниками вышли на протест против запрета хиджабов для девочек младше 14 лет. Как сообщает телеканал ORF, демонстрация прошла 9 октября в Вене, где участники развернули красные флаги, в том числе с серпом и молотом.
Среди организаторов оказались представители Революционной коммунистической партии, движения Revolution и «Социалистической молодёжи». К подготовке также присоединились объединения «Красные соколы», «Действие критически настроенных школьников» и инициатива «Школа горит». Таким образом, появление левой символики было связано с участием этих политических групп в самой акции.
Демонстранты собрались около полудня на площади Прав человека. Главным требованием стала отмена ограничений на ношение мусульманских головных уборов в учебных заведениях. Кроме того, молодёжь выступила за увеличение расходов на образование и против расизма, сексизма и милитаризации школ.
С начала учебного года в Австрии девочкам младше 14 лет запрещено посещать занятия в хиджабах. Если ребёнок нарушает это правило, сначала следуют предупреждения и беседы с родителями. При повторных случаях семье грозит штраф от 150 до 800 евро.
Новые требования вызвали недовольство мусульманских организаций и части населения. Противники закона считают его дискриминационным и уже обратились в суд. Однако власти намерены сохранить действующий порядок до решения судебной инстанции.
По оценке ORF, на улицы Вены вышли несколько сотен человек, тогда как организаторы заявили примерно о трёх тысячах участников. Аналогичные выступления состоялись в Граце, Инсбруке и Линце. При этом столичная демонстрация прошла без серьёзных беспорядков.
Примечательно, что запрет поддержала правящая Социал-демократическая партия Австрии, однако связанные с ней молодёжные организации выступили против принятого решения. Они вместе с коммунистическими активистами требуют пересмотреть ограничения. Среди лозунгов участников прозвучали призывы направлять больше денег на школы, а не на банки и вооружения.
На фоне демонстрации в Вене массовые протесты школьников и студентов продолжаются и в других странах Европы, хотя причины выступлений различаются. Ранее Life.ru сообщал о масштабных беспорядках во Франции, где учащиеся потребовали увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки преподавателей и отремонтировать здания лицеев. К 8 октября акции нарушили работу 375 учебных заведений, а общее число задержаний превысило 6,6 тысячи. Вскоре молодёжные демонстрации разгорелись и в Бельгии, где школьники выступили против сокращения расходов на обучение. В Брюсселе митингующие перекрывали улицы заграждениями, запускали петарды и фейерверки, а полиция применила спецсредства для разгона толпы. Кроме того, участники беспорядков избили мужчину, который пытался потушить устроенный ими пожар. В отличие от этих событий, демонстрация в австрийской столице прошла мирно.
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