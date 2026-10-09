Школьные протесты разгорелись в Бельгии вслед за Францией
Школьники и студенты устроили массовый протест в Брюсселе. Обложка © Х /WasAcop
В Брюсселе школьники и студенты устроили массовую акцию против сокращения расходов на франкоязычное образование, которая переросла в столкновения с полицией. Об этом 9 октября сообщило издание Het Laatste Nieuws (HLN).
Школьники и студенты устроили массовый протест в Брюсселе. Видео © Х /WasAcop
Учащиеся выступили против мер экономии, введённых министром образования Валери Глатиньи. Молодёжь жалуется на нехватку преподавателей и отсутствие необходимой техники, в том числе ноутбуков. По словам одного из участников демонстрации, некоторые предметы просто некому вести, поэтому занятия отменяют. В отдельных учебных заведениях уроков химии нет с начала сентября.
Протест начался возле школы Леона Лепажа. Собравшиеся попытались перекрыть улицу, установив заграждения. Во время выступления в ход пошли петарды и сигнальные ракеты.
Позднее школьники и студенты направились к Центральному вокзалу бельгийской столицы. Там они присоединились к другой крупной акции с участием профсоюзов. После запуска фейерверков правоохранители применили спецсредства для разгона толпы.
Аналогичная ситуация сложилась во Франции, где учащиеся уже несколько недель протестуют против нехватки учителей, переполненных классов и плохого состояния школьных зданий. В некоторых лицеях школьники жалуются на плесень, холод и обрушающиеся потолки. К 6 октября занятия оказались нарушены почти в 900 учебных заведениях. Массовые выступления сопровождаются поджогами, нападениями и столкновениями с силовиками. Только за 8 октября во Франции задержали более 500 человек, а общее число задержаний за время беспорядков превысило 6,6 тысячи.
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