Школьные протесты разгорелись в Бельгии вслед за Францией

В Брюсселе школьники и студенты устроили массовую акцию против сокращения расходов на франкоязычное образование, которая переросла в столкновения с полицией. Об этом 9 октября сообщило издание Het Laatste Nieuws (HLN).

Школьники и студенты устроили массовый протест в Брюсселе. Видео © Х /WasAcop

Учащиеся выступили против мер экономии, введённых министром образования Валери Глатиньи. Молодёжь жалуется на нехватку преподавателей и отсутствие необходимой техники, в том числе ноутбуков. По словам одного из участников демонстрации, некоторые предметы просто некому вести, поэтому занятия отменяют. В отдельных учебных заведениях уроков химии нет с начала сентября.

Протест начался возле школы Леона Лепажа. Собравшиеся попытались перекрыть улицу, установив заграждения. Во время выступления в ход пошли петарды и сигнальные ракеты.

Позднее школьники и студенты направились к Центральному вокзалу бельгийской столицы. Там они присоединились к другой крупной акции с участием профсоюзов. После запуска фейерверков правоохранители применили спецсредства для разгона толпы.