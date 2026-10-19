От Толстого до китайских мудрецов: Российским школьникам хотят расширить список литературы

Российским школьникам могут предложить больше произведений китайских писателей для изучения на уроках литературы. С инициативой расширить соответствующий перечень выступила вице-премьер Татьяна Голикова, обратив внимание на необходимость укрепления культурных связей между Россией и Китаем.

По её мнению, знакомство с литературным наследием двух государств должно занимать более заметное место в образовательной сфере. Речь идёт не только об изучении китайских авторов в России, но и о продвижении отечественной классики среди читателей КНР.

Голикова подчеркнула, что обе страны обладают богатой литературной историей, с которой важно знакомить молодое поколение. Расширение культурного обмена, по её оценке, поможет школьникам лучше понимать традиции и особенности жизни соседнего государства.

При этом конкретные произведения и имена китайских писателей, которые предлагается дополнительно включить в программу, пока не названы.

Не уточняется также, для каких именно классов могут подготовить изменения и станут ли новые книги обязательными для изучения или будут рекомендованы для дополнительного чтения.

В настоящее время российская школьная программа предусматривает знакомство с произведениями зарубежных авторов. Кроме того, Минпросвещения формирует отдельные списки литературы для внеклассного чтения и комплектования школьных библиотек.