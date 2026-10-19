От Толстого до китайских мудрецов: Российским школьникам хотят расширить список литературы
Голикова предложила добавить больше китайской литературы в школьную программу
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российским школьникам могут предложить больше произведений китайских писателей для изучения на уроках литературы. С инициативой расширить соответствующий перечень выступила вице-премьер Татьяна Голикова, обратив внимание на необходимость укрепления культурных связей между Россией и Китаем.
По её мнению, знакомство с литературным наследием двух государств должно занимать более заметное место в образовательной сфере. Речь идёт не только об изучении китайских авторов в России, но и о продвижении отечественной классики среди читателей КНР.
Голикова подчеркнула, что обе страны обладают богатой литературной историей, с которой важно знакомить молодое поколение. Расширение культурного обмена, по её оценке, поможет школьникам лучше понимать традиции и особенности жизни соседнего государства.
При этом конкретные произведения и имена китайских писателей, которые предлагается дополнительно включить в программу, пока не названы.
Не уточняется также, для каких именно классов могут подготовить изменения и станут ли новые книги обязательными для изучения или будут рекомендованы для дополнительного чтения.
В настоящее время российская школьная программа предусматривает знакомство с произведениями зарубежных авторов. Кроме того, Минпросвещения формирует отдельные списки литературы для внеклассного чтения и комплектования школьных библиотек.
Ранее в России уже предлагали расширить школьную программу за счёт новых литературных произведений. В июле 2026 года министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею включить в образовательные курсы книги, посвящённые специальной военной операции. При этом ещё в июне 2025 года ведомство подготовило единый перечень произведений для внеклассного чтения, которыми рекомендовано комплектовать школьные библиотеки. Однако дальнейшее расширение программы происходит на фоне споров об учебной нагрузке. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что школьные курсы перегружены темами на 15–30%, из-за чего требуется пересмотр их содержания.
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