Какой иностранный язык выгоднее учить в 2026 году: вакансии и зарплаты в России
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Английский, китайский, немецкий или испанский? Life.ru изучил свежие вакансии и зарплаты и выяснил, какой иностранный язык выгоднее учить в России в 2026 году.
Изучение китайского языка становится всё более востребованным среди россиян, ориентированных на карьеру и международный бизнес. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
26 сентября отмечается Европейский день языков. Но вместо очередного списка красивых иностранных слов Life.ru решил проверить более практичную вещь: какой язык в 2026 году действительно способен помочь с работой и зарплатой в России.
Мы посмотрели свежие вакансии работодателей и данные рынка труда. Короткий ответ оказался таким: если у вас ещё нет уверенного английского, учить выгоднее всего именно его. Если английский уже примерно на уровне B2 и выше, наиболее перспективным вторым языком сейчас выглядит китайский.
Какой иностранный язык самый востребованный в России в 2026 году
Английский всё ещё далеко не проиграл китайскому. По данным исследования рынка вакансий SuperJob, в 2026 году именно английский остаётся самым востребованным иностранным языком у российских работодателей. Китайский занимает второе место, немецкий — третье, далее идут французский и испанский.
Причём речь не только о переводчиках. Иностранный язык всё чаще нужен как дополнительный навык к основной профессии: разработчику, менеджеру по продажам, специалисту по закупкам, логисту, финансисту, инженеру или руководителю.
На hh.ru в середине сентября по одному только московскому запросу «специалист со знанием английского языка» отображалось более 760 вакансий. Среди них — позиции в финансах, IT, клиентском сервисе и других сферах.
Поэтому первый вывод довольно простой: если ваш английский пока ниже уверенного B1–B2, прыгать сразу в китайский, арабский или немецкий исключительно ради карьеры обычно нет смысла. Английский открывает значительно больше вакансий и профессий.
Китайский — самый выгодный второй язык в 2026 году
Если английский уже есть, картина меняется. Самым заметным дополнительным преимуществом на российском рынке труда сейчас становится китайский.
Спрос на него растёт одновременно с торговлей, импортом и работой российских компаний с производителями и поставщиками из Китая.
По данным hh.ru, число вакансий с требованием китайского языка увеличилось с 3,6 тысячи в 2022 году до 5,8 тысячи в 2025-м. Медианная предлагаемая зарплата за этот период выросла до 101,9 тысячи рублей — примерно на 45% по сравнению с уровнем трёхлетней давности. Особенно часто язык нужен административным специалистам, сотрудникам транспорта и логистики, продаж, закупок и IT.
Знание китайского языка особенно востребовано в закупках, логистике, ВЭД и продажах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
И свежие вакансии сентября 2026 года показывают то же самое.
- специалист по работе с Китаем — от 150 тысяч рублей на руки;
- менеджер по закупкам со знанием китайского — 150–170 тысяч рублей на руки;
- менеджер по закупкам и ВЭД со свободным китайским и английским — от 150 тысяч рублей на руки;
- переводчик китайского языка — 120–150 тысяч рублей на руки.
Подборку актуальных вакансий можно проверить в выдаче hh.ru по закупкам со знанием китайского.
На момент проверки поиск hh.ru только по позиции «менеджер по закупкам со знанием китайского языка» в Москве показывал около 46 вакансий. По запросу «специалист со знанием китайского языка» — более 70.
Здесь и находится важное отличие китайского от многих других языков: его требуют не только там, где человек работает с языком, но и там, где он работает с деньгами, товарами и поставщиками.
Сколько можно заработать благодаря китайскому языку
Нельзя просто выучить китайский и автоматически получить прибавку в 50–70 тысяч рублей. Высокая зарплата зависит от опыта, должности и профессиональных навыков.
Но сравнение похожих вакансий показывает заметную разницу.
Совместное исследование hh.ru и Skyeng, о котором Life.ru писал в сентябре 2026 года, показало: медианная зарплата операционных директоров со знанием китайского доходила до 250 тысяч рублей, тогда как без такого языкового требования составляла около 179,8 тысячи.
У программистов и разработчиков показатели составляли 225 тысяч против 150,3 тысячи рублей, у руководителей логистики — 202,5 тысячи против 148,2 тысячи, у руководителей продаж — 200 тысяч против 161,9 тысячи рублей.
То есть в отдельных профессиях разрыв доходил примерно до 75 тысяч рублей. При этом сами исследователи подчёркивают: это не фиксированная «доплата за китайский». На зарплату одновременно влияют опыт, уровень позиции, отрасль и другие требования работодателя.
Английский или китайский — что выгоднее учить
Если приходится выбирать только один язык с нуля — английский.
Причина не в том, что китайский бесполезен. Наоборот, спрос на него быстро вырос. Просто английский применим в гораздо большем числе профессий.
Он нужен в IT, маркетинге, финансах, международных продажах, исследованиях, управлении, туризме, клиентском сервисе и для работы с профессиональной документацией.
Для сравнения: в сентябре 2026 года hh.ru показывал около 760 московских вакансий по запросу «специалист со знанием английского языка» и около 74 по аналогичному запросу с китайским. Эти поисковые страницы нельзя считать полной статистикой всего рынка — выдача зависит от формулировки запроса и постоянно меняется, — но разницу в масштабе они показывают хорошо.
Поэтому практическая схема выглядит так: английский до B2 → профессиональный навык → китайский как специализация.
Именно связка двух языков сейчас выглядит особенно сильной. В части вакансий ВЭД работодатели прямо требуют одновременно китайский и английский. Например, московские вакансии менеджеров по закупкам ВЭД включают позиции, где нужны оба языка и предлагается от 150 тысяч рублей на руки.
При выборе иностранного языка стоит учитывать не только его популярность, но и количество вакансий и уровень зарплат. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Стоит ли в 2026 году учить немецкий
Немецкий остаётся востребованным, но рынок заметно уже английского и китайского.
В исследовании SuperJob он занимает третье место среди иностранных языков, которые российские работодатели указывают в вакансиях.
На hh.ru в сентябре было около 30 московских вакансий для менеджеров со знанием немецкого. Среди реальных предложений — удалённая работа с клиентами австрийской компании с зарплатой 80–150 тысяч рублей до вычета налогов.
Немецкий особенно имеет смысл учить не «на всякий случай», а под конкретную карьерную траекторию: инженерное направление, промышленность, международные продажи, европейские клиенты, образование или работу с немецкоязычными рынками.
Как универсальная инвестиция с нуля английский даст больше возможностей, а как второй специализированный язык немецкий по-прежнему может быть ценным.
Испанский: много носителей, но меньше вакансий в России
Испанский — один из крупнейших языков мира, однако глобальная распространённость и востребованность на российском рынке труда — не одно и то же.
В Москве на hh.ru по запросу менеджеров по работе с клиентами со знанием испанского в сентябре отображалось около 20 вакансий. В одной из них специалисту со знанием испанского и английского предлагали 100–120 тысяч рублей на руки.
Есть спрос и в образовании: поиск преподавателей испанского показывал около 45 вакансий, а отдельные онлайн-школы предлагали специалистам до 130 тысяч рублей в месяц.
Для международных продаж, работы с Латинской Америкой, клиентского сервиса или преподавания испанский может оказаться отличным выбором. Но если единственная цель — максимально расширить число вакансий именно в России, английский и китайский сейчас выглядят практичнее.
Арабский и турецкий: высокая ценность в узкой нише
С арабским и турецким ситуация ещё показательнее.
Спрос существует, но он намного сильнее привязан к конкретным компаниям и рынкам: международным продажам, туризму, строительству, энергетике, локализации, работе с клиентами и внешней торговле.
На hh.ru встречаются вакансии account-менеджеров для работы с арабоязычными клиентами, контент-менеджеров со знанием арабского и менеджеров по продажам для привлечения корпоративных клиентов из Турции.
Арабский язык востребован в отдельных нишах — международных продажах, туризме, строительстве и работе с зарубежными клиентами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Но учить такой язык исключительно в надежде, что «он редкий, значит, за него много заплатят», рискованно.
Редкость языка сама по себе не делает специалиста дорогим. Дорогим становится сочетание редкого языка с востребованной профессией.
Какие иностранные языки учить для разных профессий
Если смотреть не на престиж языка, а на его практическое применение, выбор становится проще.
- IT и разработка. В первую очередь английский. Китайский может стать дополнительным преимуществом при работе с китайскими компаниями, оборудованием или рынком.
- Закупки, логистика и ВЭД. Английский плюс китайский — одна из самых очевидных комбинаций 2026 года. В предыдущей статистике hh.ru почти 29% вакансий с китайским приходилось именно на логистику, ВЭД и закупки. Подробнее о распределении вакансий.
- Продажи и развитие бизнеса. Английский остаётся базой. Второй язык следует выбирать под рынок компании: китайский — для Китая, испанский — для испаноязычных стран, турецкий или арабский — для соответствующих регионов.
- Инженеры и промышленность. Помимо английского имеет смысл смотреть на китайский и немецкий — в зависимости от оборудования, поставщиков и партнёров компании.
- Преподавание. Самый широкий рынок сохраняется у английского. При этом китайский уже стал заметным направлением: поиск преподавателей китайского в Москве в сентябре 2026 года показывал более 100 вакансий.
- Перевод. Здесь одного языка становится всё меньше. Работодателю всё чаще нужен переводчик со специальной экспертизой — технической, юридической, финансовой или отраслевой.
А есть ли смысл учить иностранный язык, если появился ИИ
Автоматический перевод действительно забрал часть простых задач: перевести письмо, инструкцию или сообщение теперь можно за несколько секунд.
Но именно поэтому карьерная ценность языка смещается от способности просто переводить текст к способности работать на языке.
В свежих вакансиях по китайскому работодатели ищут людей, которые могут самостоятельно договариваться с фабриками, обсуждать цены, контролировать производство, искать поставщиков, вести деловую переписку и сопровождать сделки. Свежие вакансии по закупкам с китайским показывают, что речь идёт не об обычном переводе, а о полноценной работе с контрагентами.
Поэтому наиболее защищённая от автоматизации формула выглядит не как «я знаю иностранный язык», а как «я умею делать свою работу на иностранном языке».
Иностранный язык становится особенно ценным навыком, когда дополняет профессиональную экспертизу кандидата. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Так какой иностранный язык выгоднее всего учить в 2026 году
Для большинства россиян ответ зависит всего от одного вопроса: какой у вас сейчас английский.
Если английского нет или уровень ниже B1–B2 — выгоднее учить английский. Он остаётся иностранным языком с самым широким спросом работодателей и применим в наибольшем числе профессий.
Если английский уже на рабочем уровне — стоит рассмотреть китайский. В 2026 году это наиболее очевидный второй язык для тех, кто хочет связать карьеру с торговлей, закупками, логистикой, продажами, технологиями или российско-китайским бизнесом.
Немецкий, испанский, арабский и турецкий лучше выбирать под конкретную карьерную цель, а не просто потому, что язык кажется перспективным.
Главная тенденция рынка труда в 2026 году вообще не в том, что один иностранный язык вытесняет другой. Работодатели платят прежде всего за профессию. А язык становится множителем: чем ценнее основной навык специалиста и чем нужнее ему иностранный рынок, тем дороже оказывается способность работать без переводчика.
Частые вопросы
- Какой иностранный язык сейчас самый востребованный в России?
Английский. В 2026 году он остаётся первым по числу требований работодателей. Китайский занимает второе место и особенно востребован в торговле, закупках, логистике и ВЭД.
- Что лучше учить в 2026 году — английский или китайский?
Если английский ниже рабочего уровня B1–B2, разумнее сначала довести его до уверенного уровня. Если английский уже есть, китайский может стать более ценным дополнительным конкурентным преимуществом.
- Какой иностранный язык приносит больше денег?
Единой «зарплаты за язык» не существует. Доход зависит прежде всего от профессии. Однако в отдельных специальностях вакансии со знанием китайского сейчас предлагают заметно более высокие медианные зарплаты: например, разница у программистов и разработчиков в исследовании hh.ru и Skyeng приближалась к 75 тысячам рублей.
- Можно ли хорошо зарабатывать только на знании иностранного языка?
Можно работать переводчиком или преподавателем, но наиболее перспективная карьерная модель сегодня — сочетать язык с отдельной специальностью: программированием, продажами, закупками, логистикой, инженерией, финансами или управлением.
- Какой второй иностранный язык лучше учить после английского?
Для российского рынка труда в 2026 году одним из наиболее практичных вариантов выглядит китайский. Если работа связана с конкретной страной или регионом, выгоднее выбирать язык именно этого рынка.