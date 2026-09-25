Какой иностранный язык выгоднее учить в 2026 году: вакансии и зарплаты в России

26 сентября отмечается Европейский день языков. Но вместо очередного списка красивых иностранных слов Life.ru решил проверить более практичную вещь: какой язык в 2026 году действительно способен помочь с работой и зарплатой в России.

Мы посмотрели свежие вакансии работодателей и данные рынка труда. Короткий ответ оказался таким: если у вас ещё нет уверенного английского, учить выгоднее всего именно его. Если английский уже примерно на уровне B2 и выше, наиболее перспективным вторым языком сейчас выглядит китайский.

Какой иностранный язык самый востребованный в России в 2026 году

Английский всё ещё далеко не проиграл китайскому. По данным исследования рынка вакансий SuperJob, в 2026 году именно английский остаётся самым востребованным иностранным языком у российских работодателей. Китайский занимает второе место, немецкий — третье, далее идут французский и испанский.

Причём речь не только о переводчиках. Иностранный язык всё чаще нужен как дополнительный навык к основной профессии: разработчику, менеджеру по продажам, специалисту по закупкам, логисту, финансисту, инженеру или руководителю.

На hh.ru в середине сентября по одному только московскому запросу «специалист со знанием английского языка» отображалось более 760 вакансий. Среди них — позиции в финансах, IT, клиентском сервисе и других сферах.

Поэтому первый вывод довольно простой: если ваш английский пока ниже уверенного B1–B2, прыгать сразу в китайский, арабский или немецкий исключительно ради карьеры обычно нет смысла. Английский открывает значительно больше вакансий и профессий.

Китайский — самый выгодный второй язык в 2026 году

Если английский уже есть, картина меняется. Самым заметным дополнительным преимуществом на российском рынке труда сейчас становится китайский.

Спрос на него растёт одновременно с торговлей, импортом и работой российских компаний с производителями и поставщиками из Китая.

По данным hh.ru, число вакансий с требованием китайского языка увеличилось с 3,6 тысячи в 2022 году до 5,8 тысячи в 2025-м. Медианная предлагаемая зарплата за этот период выросла до 101,9 тысячи рублей — примерно на 45% по сравнению с уровнем трёхлетней давности. Особенно часто язык нужен административным специалистам, сотрудникам транспорта и логистики, продаж, закупок и IT.

Знание китайского языка особенно востребовано в закупках, логистике, ВЭД и продажах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

И свежие вакансии сентября 2026 года показывают то же самое.

специалист по работе с Китаем — от 150 тысяч рублей на руки;

менеджер по закупкам со знанием китайского — 150–170 тысяч рублей на руки;

менеджер по закупкам и ВЭД со свободным китайским и английским — от 150 тысяч рублей на руки;

переводчик китайского языка — 120–150 тысяч рублей на руки.

Подборку актуальных вакансий можно проверить в выдаче hh.ru по закупкам со знанием китайского.

На момент проверки поиск hh.ru только по позиции «менеджер по закупкам со знанием китайского языка» в Москве показывал около 46 вакансий. По запросу «специалист со знанием китайского языка» — более 70.

Здесь и находится важное отличие китайского от многих других языков: его требуют не только там, где человек работает с языком, но и там, где он работает с деньгами, товарами и поставщиками.

Сколько можно заработать благодаря китайскому языку

Нельзя просто выучить китайский и автоматически получить прибавку в 50–70 тысяч рублей. Высокая зарплата зависит от опыта, должности и профессиональных навыков.

Но сравнение похожих вакансий показывает заметную разницу.

Совместное исследование hh.ru и Skyeng, о котором Life.ru писал в сентябре 2026 года, показало: медианная зарплата операционных директоров со знанием китайского доходила до 250 тысяч рублей, тогда как без такого языкового требования составляла около 179,8 тысячи.

У программистов и разработчиков показатели составляли 225 тысяч против 150,3 тысячи рублей, у руководителей логистики — 202,5 тысячи против 148,2 тысячи, у руководителей продаж — 200 тысяч против 161,9 тысячи рублей.

То есть в отдельных профессиях разрыв доходил примерно до 75 тысяч рублей. При этом сами исследователи подчёркивают: это не фиксированная «доплата за китайский». На зарплату одновременно влияют опыт, уровень позиции, отрасль и другие требования работодателя.

Английский или китайский — что выгоднее учить

Если приходится выбирать только один язык с нуля — английский.

Причина не в том, что китайский бесполезен. Наоборот, спрос на него быстро вырос. Просто английский применим в гораздо большем числе профессий.

Он нужен в IT, маркетинге, финансах, международных продажах, исследованиях, управлении, туризме, клиентском сервисе и для работы с профессиональной документацией.

Для сравнения: в сентябре 2026 года hh.ru показывал около 760 московских вакансий по запросу «специалист со знанием английского языка» и около 74 по аналогичному запросу с китайским. Эти поисковые страницы нельзя считать полной статистикой всего рынка — выдача зависит от формулировки запроса и постоянно меняется, — но разницу в масштабе они показывают хорошо.

Поэтому практическая схема выглядит так: английский до B2 → профессиональный навык → китайский как специализация.

Именно связка двух языков сейчас выглядит особенно сильной. В части вакансий ВЭД работодатели прямо требуют одновременно китайский и английский. Например, московские вакансии менеджеров по закупкам ВЭД включают позиции, где нужны оба языка и предлагается от 150 тысяч рублей на руки.

При выборе иностранного языка стоит учитывать не только его популярность, но и количество вакансий и уровень зарплат. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стоит ли в 2026 году учить немецкий

Немецкий остаётся востребованным, но рынок заметно уже английского и китайского.

В исследовании SuperJob он занимает третье место среди иностранных языков, которые российские работодатели указывают в вакансиях.

На hh.ru в сентябре было около 30 московских вакансий для менеджеров со знанием немецкого. Среди реальных предложений — удалённая работа с клиентами австрийской компании с зарплатой 80–150 тысяч рублей до вычета налогов.

Немецкий особенно имеет смысл учить не «на всякий случай», а под конкретную карьерную траекторию: инженерное направление, промышленность, международные продажи, европейские клиенты, образование или работу с немецкоязычными рынками.

Как универсальная инвестиция с нуля английский даст больше возможностей, а как второй специализированный язык немецкий по-прежнему может быть ценным.

Испанский: много носителей, но меньше вакансий в России

Испанский — один из крупнейших языков мира, однако глобальная распространённость и востребованность на российском рынке труда — не одно и то же.

В Москве на hh.ru по запросу менеджеров по работе с клиентами со знанием испанского в сентябре отображалось около 20 вакансий. В одной из них специалисту со знанием испанского и английского предлагали 100–120 тысяч рублей на руки.

Есть спрос и в образовании: поиск преподавателей испанского показывал около 45 вакансий, а отдельные онлайн-школы предлагали специалистам до 130 тысяч рублей в месяц.

Для международных продаж, работы с Латинской Америкой, клиентского сервиса или преподавания испанский может оказаться отличным выбором. Но если единственная цель — максимально расширить число вакансий именно в России, английский и китайский сейчас выглядят практичнее.

Арабский и турецкий: высокая ценность в узкой нише

С арабским и турецким ситуация ещё показательнее.

Спрос существует, но он намного сильнее привязан к конкретным компаниям и рынкам: международным продажам, туризму, строительству, энергетике, локализации, работе с клиентами и внешней торговле.

На hh.ru встречаются вакансии account-менеджеров для работы с арабоязычными клиентами, контент-менеджеров со знанием арабского и менеджеров по продажам для привлечения корпоративных клиентов из Турции.

Арабский язык востребован в отдельных нишах — международных продажах, туризме, строительстве и работе с зарубежными клиентами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Но учить такой язык исключительно в надежде, что «он редкий, значит, за него много заплатят», рискованно.

Редкость языка сама по себе не делает специалиста дорогим. Дорогим становится сочетание редкого языка с востребованной профессией.

Какие иностранные языки учить для разных профессий

Если смотреть не на престиж языка, а на его практическое применение, выбор становится проще.

IT и разработка. В первую очередь английский. Китайский может стать дополнительным преимуществом при работе с китайскими компаниями, оборудованием или рынком.

Закупки, логистика и ВЭД. Английский плюс китайский — одна из самых очевидных комбинаций 2026 года. В предыдущей статистике hh.ru почти 29% вакансий с китайским приходилось именно на логистику, ВЭД и закупки. Подробнее о распределении вакансий.

Продажи и развитие бизнеса. Английский остаётся базой. Второй язык следует выбирать под рынок компании: китайский — для Китая, испанский — для испаноязычных стран, турецкий или арабский — для соответствующих регионов.

Инженеры и промышленность. Помимо английского имеет смысл смотреть на китайский и немецкий — в зависимости от оборудования, поставщиков и партнёров компании.

Преподавание. Самый широкий рынок сохраняется у английского. При этом китайский уже стал заметным направлением: поиск преподавателей китайского в Москве в сентябре 2026 года показывал более 100 вакансий.

Перевод. Здесь одного языка становится всё меньше. Работодателю всё чаще нужен переводчик со специальной экспертизой — технической, юридической, финансовой или отраслевой.

А есть ли смысл учить иностранный язык, если появился ИИ

Автоматический перевод действительно забрал часть простых задач: перевести письмо, инструкцию или сообщение теперь можно за несколько секунд.

Но именно поэтому карьерная ценность языка смещается от способности просто переводить текст к способности работать на языке.

В свежих вакансиях по китайскому работодатели ищут людей, которые могут самостоятельно договариваться с фабриками, обсуждать цены, контролировать производство, искать поставщиков, вести деловую переписку и сопровождать сделки. Свежие вакансии по закупкам с китайским показывают, что речь идёт не об обычном переводе, а о полноценной работе с контрагентами.

Поэтому наиболее защищённая от автоматизации формула выглядит не как «я знаю иностранный язык», а как «я умею делать свою работу на иностранном языке».

Иностранный язык становится особенно ценным навыком, когда дополняет профессиональную экспертизу кандидата. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Так какой иностранный язык выгоднее всего учить в 2026 году

Для большинства россиян ответ зависит всего от одного вопроса: какой у вас сейчас английский.

Если английского нет или уровень ниже B1–B2 — выгоднее учить английский. Он остаётся иностранным языком с самым широким спросом работодателей и применим в наибольшем числе профессий.

Если английский уже на рабочем уровне — стоит рассмотреть китайский. В 2026 году это наиболее очевидный второй язык для тех, кто хочет связать карьеру с торговлей, закупками, логистикой, продажами, технологиями или российско-китайским бизнесом.

Немецкий, испанский, арабский и турецкий лучше выбирать под конкретную карьерную цель, а не просто потому, что язык кажется перспективным.

Главная тенденция рынка труда в 2026 году вообще не в том, что один иностранный язык вытесняет другой. Работодатели платят прежде всего за профессию. А язык становится множителем: чем ценнее основной навык специалиста и чем нужнее ему иностранный рынок, тем дороже оказывается способность работать без переводчика.

Частые вопросы

Какой иностранный язык сейчас самый востребованный в России?

Английский. В 2026 году он остаётся первым по числу требований работодателей. Китайский занимает второе место и особенно востребован в торговле, закупках, логистике и ВЭД.

Что лучше учить в 2026 году — английский или китайский?

Если английский ниже рабочего уровня B1–B2, разумнее сначала довести его до уверенного уровня. Если английский уже есть, китайский может стать более ценным дополнительным конкурентным преимуществом.

Какой иностранный язык приносит больше денег?

Единой «зарплаты за язык» не существует. Доход зависит прежде всего от профессии. Однако в отдельных специальностях вакансии со знанием китайского сейчас предлагают заметно более высокие медианные зарплаты: например, разница у программистов и разработчиков в исследовании hh.ru и Skyeng приближалась к 75 тысячам рублей.

Можно ли хорошо зарабатывать только на знании иностранного языка?

Можно работать переводчиком или преподавателем, но наиболее перспективная карьерная модель сегодня — сочетать язык с отдельной специальностью: программированием, продажами, закупками, логистикой, инженерией, финансами или управлением.

Какой второй иностранный язык лучше учить после английского?