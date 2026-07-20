«Лет ми спик фром май харт»: Каждый третий россиянин испугался английского в вакансии

Почти каждый третий россиянин хотя бы раз не стал откликаться на подходящую вакансию из-за требований к знанию иностранного языка. Такой опыт оказался у 29% участников исследования Skyeng, проведённого по заказу Life.ru. Лишь 6% соискателей уверены в своих знаниях и не воспринимают языковой пункт в описании работы как препятствие.

Чаще всего требования работодателей останавливали специалистов из консалтинга и сферы бизнес-услуг — на них пришлось 24% подобных случаев. Следом идут финансы с результатом 20%. В этой отрасли иностранный язык может понадобиться для чтения профессиональных документов и работы с международной отчётностью.

В IT и логистике из-за языкового барьера отказывались от отклика по 12% опрошенных, в продажах — 10%. Реже такая проблема возникала у специалистов по маркетингу и PR — 8%, работников производства — 5% и туризма — 4%.

При этом свободное владение иностранным языком требуется далеко не всегда. Работодателю может быть достаточно уровня B1–B2, чтобы сотрудник читал документацию, участвовал в рабочих созвонах и переписывался с зарубежными коллегами.

По оценке авторов исследования, подняться с начального до рабочего уровня при регулярных занятиях можно примерно за 12–18 месяцев. Тем, кто раньше изучал язык, но долго им не пользовался, для восстановления навыков может потребоваться от четырёх до шести месяцев.

Поэтому отказываться от интересного предложения только из-за одной строчки в вакансии не стоит. Сначала лучше уточнить у работодателя, насколько часто язык действительно используется в работе и какой уровень нужен на практике. В опубликованном сообщении при этом не указаны объём выборки и метод проведения опроса.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как составить резюме и подготовиться к собеседованию. Среди важных правил — адаптировать отклик под конкретную должность, честно описывать свои навыки и заранее продумывать ответы на вопросы работодателя.