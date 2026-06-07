Три с половиной часа на прочтение: Названо самое длинное слово английского языка
Лингвист назвала бесполезным слово английского языка из 190 тысяч букв
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Англоязычное слово, состоящее почти из 190 тысяч букв, не имеет никакой практической пользы и практически не встречается в устной речи. Об этом заявила лингвист Нью-Йоркского университета Лорел МакКинзи в беседе с РИА «Новости».
Речь идёт о химическом наименовании самого большого известного науке белкового соединения. Его длина — 189 819 знаков. Чтобы полностью произнести это слово, может потребоваться до трёх с половиной часов.
МакКинзи считает, что невозможно представить ситуацию, в которой такая конструкция пригодилась бы на практике. По мнению учёной, подобное образование напоминает скорее химическую формулу, чем настоящее слово.
Лингвист также подчеркнула, что вопрос о том, можно ли считать подобные формы словами, зависит от выбранных критериев. Решающую роль здесь играют необходимость их употребления и частота использования в речи.
Кроме того, не существует отдельной научной дисциплины, которая официально занималась бы поиском и фиксацией самых длинных слов. Такими вопросами, по словам МакКинзи, время от времени интересуются лишь лексикографы.
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