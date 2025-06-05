Минпросвещения РФ составило список литературы для внеклассного чтения
Кравцов: Минпросвещения РФ составило полный список внеклассной литературы
Читающий подросток. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Для российских школьников сформирован список внеклассной литературы. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы подготовили список той литературы дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке. В том числе с учётом тех предложений, о которых только что сказал Сергей Вадимович (Степашин, президент Российского книжного союза. — Прим. Life.ru)», — сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Напомним, сегодня при участии президента Владимира Путина состоялось заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки языка. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В ходе заседания российский лидер предложил реализовать со следующего года проект «Детская книжная карта», предоставив дошкольникам бюджет на 3 тысячи рублей для закупки книг.