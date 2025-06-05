Минпросвещения РФ составило список литературы для внеклассного чтения

«Мы подготовили список той литературы дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке. В том числе с учётом тех предложений, о которых только что сказал Сергей Вадимович (Степашин, президент Российского книжного союза. — Прим. Life.ru)», — сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.