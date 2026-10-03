Минпросвещения назвало цели оценки за поведение в школах

Оценка за поведение должна стать для школы не просто ещё одним показателем успеваемости, а инструментом воспитания. Так в Минпросвещения РФ объяснили введение такой практики в российских школах.

Ведомство считает, что новая система поможет приучать школьников к дисциплине и уважительному отношению к традиционным ценностям. При этом в министерстве связывают её появление и с защитой чести и достоинства педагогов.

Ранее Life.ru писал, что отказ ребёнка посещать школу может быть вызван не только усталостью или нежеланием учиться. Дети часто пытаются избежать негативных эмоций, связанных со школьными буднями. Среди них могут быть страх перед оценками, тревога из-за отношений в классе, давление со стороны сверстников или чувство изоляции. У младших школьников трудности чаще связаны с адаптацией к новому распорядку, учителям и коллективу. Подростки же больше сталкиваются с социальными проблемами, снижением интереса к учёбе и поиском себя вне школьных стен.