«Не хочу — это не всегда лень: Названы причины, из-за которых дети отказываются идти в школу

Отказ ребёнка идти в школу может быть связан не только с усталостью или нежеланием учиться. За таким поведением иногда стоят тревога, конфликты со сверстниками, буллинг, потеря мотивации или другие психологические причины, рассказали учёные Пермского политехнического университета URA.ru.

По словам аспиранта кафедры «Философия и право» ПНИПУ и клинического психолога Михаила Сухогузова, дети нередко пытаются избежать негативных эмоций, связанных со школой. Среди них могут быть страх оценки, тревога из-за отношений в коллективе, давление со стороны сверстников или ощущение изоляции.

У младших школьников трудности чаще связаны с адаптацией к новому режиму, учителям и коллективу. У подростков на первый план выходят социальные факторы, а также снижение интереса к учёбе и поиск себя вне школы.

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов отметил, что одной из причин может быть потеря мотивации. Ребёнок не понимает, зачем ему нужны знания, не видит связи между занятиями и будущей жизнью, а после постоянных неудач может перестать пытаться добиться результата.

Специалисты также обращают внимание на влияние длительного стресса. По словам Литвинова, повышенная тревожность может сопровождаться проблемами со сном, ухудшением памяти, перепадами настроения и физическими проявлениями, включая головные боли или боли в животе.

«Незрелость дофаминергической сети, отвечающей за выброс дофамина, приводит к тикам, навязчивым действиям и потере интереса к прежним радостям, включая учебу. А неустойчивая серотонинергическая структура, отвечающая за серотонин, — к перепадам настроения, раздражительности и плаксивости», — объяснил Литвинов.

Эксперты советуют родителям не воспринимать отказ от школы только как каприз и не ограничиваться наказаниями. Важно выяснить причину поведения ребёнка, обсудить ситуацию со школой, а при длительных проблемах обратиться за помощью к специалистам.

Особое внимание стоит уделять случаям, когда ребёнок не хочет идти на занятия дольше одной-двух недель, а после отдыха ситуация не меняется. По словам специалистов, поводом для обращения за помощью также могут стать выраженная замкнутость, самоповреждающее поведение или мысли о причинении вреда себе.

«Нельзя медлить при наличии самоповреждающего поведения, суицидальных, парасуицидальных мыслей и выраженной замкнутости в течение дня. Если ребёнок не ходит в школу из-за своего состояния и так продолжается дольше одной-двух недель, а после отдыха легче не становится, разбираться в причинах должен врач», — пояснил эксперт.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что обычный класс подходит ребёнку с ОВЗ только при адаптированной программе и сопровождении. Она советует школам и родителям обсуждать конкретное поведение и помощь, а не давить, и напоминает, что ключевой инструмент — психолого-медико-педагогическая комиссия, помогающая подобрать маршрут, специалистов и тьютора.