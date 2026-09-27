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Опубликовано 27 сентября, 02:48

Кравцов назвал оптимальную продолжительность каникул для полноценного отдыха детей

Кравцов: Школьникам нужно не менее девяти дней каникул для отдыха

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что школьные каникулы в России должны продолжаться не менее девяти дней. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Кравцова, такой срок необходим, чтобы у школьников было достаточно времени на полноценный отдых между учебными периодами. Министр говорил об осенних, зимних и весенних каникулах.

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А ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения России обновит стандарт дошкольного образования, сместив акцент с заучивания букв и цифр на знакомство детей с родной культурой, литературой и обычаями. Изменения затронут ФГОС и Федеральную программу дошкольного образования. По словам министра, при их подготовке планируется также усилить связь детских садов с семьями в вопросах воспитания.

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