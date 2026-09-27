Кравцов сообщил об обновлении стандарта работы детских садов

Минпросвещения России обновит стандарт дошкольного образования, сместив акцент с заучивания букв и цифр на знакомство детей с родной культурой, литературой и обычаями. Об этом в ходе интервью РИА «Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Изменения затронут ФГОС и Федеральную программу дошкольного образования. По словам министра, при их подготовке планируется также усилить связь детских садов с семьями в вопросах воспитания.

«Мы готовим обновление Стандарта и Федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьёй при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей», — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что детский сад должен оставаться прежде всего пространством воспитания, а не превращаться исключительно в подготовку к школе. Именно этот подход станет одним из основных при предстоящем обновлении ФГОС.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что детский сад не должен превращаться в подготовительные курсы перед школой. По его словам, главным занятием дошкольников должны оставаться игры, общение и развитие. Министр отметил, что именно до семи лет формируются основные психологические функции ребёнка. Поэтому в дошкольном возрасте особенно важны игры, чтение сказок, общение со сверстниками, воспитателями и родителями.