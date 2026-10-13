11 тысяч учреждений культуры и 1300 творческих проектов: Любимова раскрыла планы на шесть лет

В России в течение шести лет планируют модернизировать и оснастить около 11 тысяч учреждений культуры, а также поддержать более 1300 творческих проектов и программ. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании профильного комитета Госдумы, где обсуждался проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. По итогам рассмотрения депутаты комитета поддержали законопроект.

Основное внимание в выступлении министра было уделено федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Программа предусматривает не только обновление зданий и оборудования, но и развитие музейных выставок, образовательных инициатив и творческих проектов некоммерческих организаций.

«За 6 лет планируется модернизировать и оснастить около 11 тысяч учреждений культуры, а также поддержать более 1 300 творческих проектов и программ», — подчеркнула Любимова.

Глава Минкультуры также подвела итоги работы за 2025 год. За этот период в России создали 272 модельные библиотеки, оснастили 325 детских школ искусств, 138 музеев, 30 театров и 51 кинозал. Кроме того, были отремонтированы десятки учреждений культуры, а на базе федеральных музеев открылись 25 детских культурно-просветительских центров.

Отдельно министр остановилась на результатах программы «Пушкинская карта». С момента её запуска россияне оформили более 13 миллионов карт, в том числе 1,6 миллиона за 2025 год. Всего по программе приобрели свыше 115 миллионов билетов на культурные мероприятия. Число участвующих организаций превысило 12,6 тысячи.

Значительные средства в прошлом году направили и на развитие отечественного кинематографа. Государственная поддержка кинопроизводства составила 14,7 миллиарда рублей, было завершено производство 220 национальных фильмов. Российские театры за тот же период провели более 200 тысяч мероприятий, которые посетили 44,3 миллиона зрителей — на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее.

Продолжает расти посещаемость федеральных музеев. В 2025 году их приняли 51,6 миллиона человек, что почти на пять миллионов больше показателя предыдущего года. При этом механизм бесплатного посещения музеев многодетными семьями позволил воспользоваться льготой более чем 2,2 миллиона человек с момента его запуска до конца 2025 года.

Ещё одним направлением стало развитие школ креативных индустрий. Сейчас в 68 регионах работают 138 таких учреждений, где обучаются почти 17,5 тысячи детей. К 2030 году их число планируется увеличить минимум до 240. Кроме того, программа «Земский работник культуры» уже помогла трудоустроить 1074 специалиста в 87 регионах страны.

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