Россия повезёт во Вьетнам кино, балет и музыку: «Русские сезоны» растянутся на весь 2027 год

Международный культурный проект «Русские сезоны» будет проходить во Вьетнаме в течение всего 2027 года. В программу войдут российская музыка, кино, балет и выставочные проекты, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с супругой президента Вьетнама Нго Фыонг Ли во ВГИКе.

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на следующий год у нас планируется очень большая программа — „Русские сезоны“. В течение всего года она будет работать во Вьетнаме. Мы привезём много музыки, кино, балета и выставок», — рассказала Любимова.

Министр и Нго Фыонг Ли обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие двух стран. Вьетнамская сторона, как отмечается в сообщении Минкультуры, выразила заинтересованность в углублении культурного сотрудничества России и Вьетнама. Международный проект «Русские сезоны» как раз объединяет концерты, театральные постановки, кино, выставки и просветительские программы, представляя российскую культуру за рубежом.

Встреча прошла во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова, где 8 сентября торжественно открыли Зал российско-вьетнамского культурного наследия имени Нго Мань Лана. В церемонии участвовали президент Вьетнама То Лам, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, Ольга Любимова, Нго Фыонг Ли и ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Новое пространство посвящено Нго Мань Лану — выпускнику ВГИКа, народному артисту Вьетнама и одному из основоположников вьетнамской анимации. В зале разместили семь экспозиций о традиционной и современной культуре Вьетнама, российско-вьетнамских гуманитарных связях и творчестве самого художника. Посетители смогут увидеть его картины и зарисовки, фотографии времён учёбы в СССР и личные вещи.

В тот же день во ВГИКе стартовали Дни вьетнамского кино, посвящённые 70-летней истории сотрудничества университета с Вьетнамом в сфере подготовки кинематографистов. Во время церемонии Российско-вьетнамскую премию в области культуры и искусства получили десять студентов российских творческих вузов. Завершилась программа показом документальной картины вьетнамских выпускников ВГИКа и мультфильма Нго Мань Лана «Котёнок».