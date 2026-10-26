Не нагружать, а дать поскучать: Психолог рассказала, чем занять ребёнка на каникулах без лагеря

С 26 октября у российских школьников, обучающихся по четвертям, начинаются осенние каникулы, и перед работающими родителями встаёт вопрос, чем занять ребёнка. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru рассказала, что заполнять каждый день развлечениями и кружками вовсе не обязательно. Детям важно оставлять время для самостоятельных занятий.

В идеале на время каникул вообще в лагерь не отправлять ребёнка, а заниматься вместе с ним самостоятельно. Если мы оставляем какую-то физическую активность у ребёнка — футбол, волейбол, карате, что он там посещает — мы это сохраняем. И оставляем что-то творческое: музыку, рисование и подобные вещи. Остальное время желательно не занимать ребёнка целыми днями, потому что важно не забывать давать ему скучать. Это тот формат времяпрепровождения, когда ребёнок может научиться чему-то новому и самостоятельно себя занимать. Дарья Дугенцова Детский психолог

По мнению эксперта, современные родители допускают ошибку: они бесконечно нагружают ребёнка чем-то. В идеале нужно оставить обычные занятия, а в остальное время дать ему возможность выбирать самостоятельно, что он будет делать. В доступе должны быть творческие вещи, игрушки, лепка. Желательно, чтобы система была выстроена так, чтобы ребёнок мог сам залезть и взять то, что ему важно и нужно.

«Может быть, он попробует приготовить что-то вместе с вами, если вы можете себе это позволить и вам это нравится. Может быть, это будут какие-то настольные игры. Но важно давать возможность ему самостоятельно выбирать деятельность», — добавила специалист.

Нужно разделить занятия на совместные с родителями и индивидуальные. Если мы даём ребёнку возможность поскучать, мы говорим: «Мама занята», «папа занят» — работой или домашними делами. В этот момент он самостоятельно должен что-то решать. Что касается совместных дел, у вас тоже должен быть внутренний список: настольные игры или походы куда-то (даже просто выход на улицу, чтобы собрать гербарий и сделать из него поделки).

«Сомневаюсь, что сейчас родители часто этим занимаются, хотя это прекрасная вещь, позволяющая воспитать у ребёнка чувство вкуса и стиля. Природа — это единственное, что действительно классно подбирает цвета, в ней всё заложено, и в такие моменты это можно подчёркивать. Раз или два в неделю можно сходить куда-то организованно: на экскурсию, если это младшие школьники, или в квест-комнату, если это подростки», — отметила психолог.

Нужно заниматься тем, что нравится и ребёнку, и вам одновременно. Если это будет приносить удовольствие только кому-то одному, то времяпрепровождение будет сомнительным, и детско-родительские отношения не будут выстраиваться гармонично. А если вы вдвоем выбрали то, что вам обоим по душе, это классно повлияет на атмосферу.

Неделя осенних каникул с ребёнком может стать бюджетным развлечением для всей семьи, если рационально подойти к вопросу. Life.ru рассчитал стоимость развлечений на ребёнка на неделю.