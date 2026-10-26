Российские школьники ушли на осенние каникулы с дополнительным выходным

В российских школах 26 октября начались осенние каникулы для учеников, которые занимаются по четвертям. Отдых продлится девять дней, до 3 ноября включительно. Такой график ранее рекомендовало Министерство просвещения РФ.

После окончания каникул школьники получат ещё один выходной. В среду, 4 ноября, страна отмечает День народного единства. Таким образом, при соблюдении рекомендованного расписания дети вернутся к занятиям 5 ноября.

В ведомстве также определили рекомендуемые сроки остальных школьных каникул на 2026/2027 учебный год. Зимний отдых запланировали с 31 декабря по 10 января, весенний — с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы должны пройти с 27 мая по 31 августа.

Отдельный период отдыха предусмотрели для первоклассников. Ученики первых классов смогут получить дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

При этом единое расписание не носит обязательного характера. Каждая школа вправе самостоятельно составить учебный календарь с учётом рекомендаций Минпросвещения. Образовательные учреждения могут корректировать даты в зависимости от региональных особенностей, местных традиций и запланированных мероприятий.

Неделя осенних каникул с ребёнком может стать бюджетным развлечением для всей семьи, если рационально подойти к вопросу. Life.ru рассчитал стоимость развлечений на ребёнка на неделю.