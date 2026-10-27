Смех смеху рознь: Почему чужая беда одних веселит, а у других вызывает сочувствие

Привычка смеяться над чужими ошибками и неловкими ситуациями может свидетельствовать о стремлении почувствовать собственное превосходство. При этом доброжелательный юмор способен укреплять отношения и положительно влиять на самочувствие. Об этом рассказала психолог Мина Хачатрян в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, смех давно привлекает внимание исследователей благодаря воздействию на организм. Он помогает снижать напряжение, расслабляться, улучшать кровообращение и уменьшать уровень гормонов стресса. Изучением подобных процессов занимается отдельное научное направление — гелотология.

Однако далеко не всякое веселье связано с положительными эмоциями. Иногда поводом для радости становятся чужие промахи, падения или нелепые поступки. Такое поведение психолог объяснила теорией превосходства: наблюдая за неудачей другого, человек невольно сравнивает себя с ним и испытывает удовлетворение от того, что неприятность обошла его стороной.

«Люди с высоким чувством эмпатии и сопереживания редко смеются над чужими ошибками», — отметила Хачатрян.

По мнению эксперта, реакция на чужую уязвимость может многое рассказать о способности сопереживать окружающим. Психологи учитывают подобные особенности при оценке поведения людей, в том числе их пригодности к профессиям, требующим эмоциональной чуткости.