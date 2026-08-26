Этот лайфхак от Достоевского с потрохами выдаст лжеца и подонка даже в 2026 году

На первом свидании или важной встрече почти каждый старается показать свою лучшую сторону. Новый знакомый может быть вежлив, рассуждать о справедливости, бережно расспрашивать о ваших чувствах и даже демонстративно оставлять щедрые чаевые. Но затем кто-то рядом оступается, допускает неловкую ошибку или становится объектом неудачной шутки. Согласитесь, иногда одного смешка хватает, чтобы вы навсегда изменили мнение о человеке?

Фёдор Достоевский ещё полтора века назад предложил обращать внимание не на красивые речи, а именно на такие неконтролируемые мгновения. Life.ru разобрался, почему великий писатель считал смех самой честной проверкой человеческой души и какие детали действительно могут многое рассказать о новом знакомом.

Когда и где Достоевский придумал лайфхак?

Как Фёдор Достоевский советовал определять характер человека по его смеху? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Знаменитое рассуждение встречается в третьей части романа «Подросток». Рассказчик Аркадий Долгорукий приходит в себя после тяжёлой болезни и неожиданно замечает в соседней комнате старика Макара Ивановича. Тот внимательно смотрит на юношу, улыбается и тихо смеётся. Смех длится всего несколько мгновений, однако оставляет на его лице и в глазах светлый след. Эта короткая сцена заставляет Аркадия пуститься в долгое рассуждение. Человек способен контролировать слова, молчание, слёзы и даже собственное воодушевление благородными идеями. Но в искреннем смехе характер внезапно оказывается как на ладони. Главную мысль герой формулирует предельно просто: «Хорошо смеётся человек — значит, хороший человек». Давайте узнаем, как же по смеху узнать о человеке всё?

Пять деталей, которые расскажут о человеке всё

Что смех говорит о характере человека и почему его сложнее контролировать, чем слова? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что смех может сказать о человеке? Сначала нужно понять несколько вещей. Он смеётся вместе с человеком или над ним? Добродушная шутка оставляет место для каждого. Злая превращает одного из присутствующих в реквизит, на фоне которого остальные должны почувствовать себя умнее и успешнее. Кого он выбирает мишенью? Особенно показательны шутки в адрес тех, кто не может ответить: обслуживающего персонала, подчинённых, детей, пожилых людей или человека, оказавшегося в уязвимом положении. Перед сильными такой шутник может оставаться образцом деликатности.

Умеет ли остановиться? Добрый человек способен заметить чужую неловкость, сменить тему или извиниться. Тот, кому важнее самоутвердиться, продолжит давить и обвинит обиженного в излишней чувствительности. Может ли человек посмеяться над собой? Речь не о постоянном самоунижении, а о способности спокойно пережить небольшую ошибку и не нападать на окружающих, чтобы вернуть себе чувство превосходства. И последнее, но не менее важное — что остаётся после его шутки? Если люди расслабились и почувствовали себя ближе, юмор выполнил объединяющую роль. Если в комнате повисло напряжение, кто-то замолчал или начал оправдываться, смешно было далеко не всем.

В чём Достоевский оказался близок к современной психологии?

Психология смеха: какие виды юмора существуют в психологии и что они говорят о характере человека? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

И снова гений русской литературы Фёдор Достоевский оказался прав, считая, что смех много говорит о человеке. Сегодня исследователи разделяют юмор на несколько стилей. Объединяющий помогает укреплять отношения, а поддерживающий — справляться с трудностями и не терять оптимизма. Агрессивный строится на насмешках и унижении других, тогда как саморазрушительный заставляет человека постоянно делать мишенью самого себя ради чужого одобрения.

Метаанализ 85 исследований с участием 27 562 человек показал, что объединяющий и поддерживающий стили юмора связаны с более высоким субъективным благополучием, а агрессивный и саморазрушительный с более низким. При этом авторы иследования подчёркивают, что подобная связь ещё не доказывает, что именно юмор формирует характер или психологическое состояние. Простыми словами, наука не подтверждает, что по одному смешку можно безошибочно определить «хорошего» человека. Но можно сказать, она поддерживает наблюдение Достоевского.

А вам случалось изменить мнение о человеке после одной жестокой шутки? И где, по-вашему, заканчивается безобидный юмор и начинается унижение? А ранее Life.ru рассказывал о пяти поступках мужчины, за которыми может скрываться неуважение, даже если сам он уверяет, что «просто пошутил».