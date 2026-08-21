«Делаю всё правильно, но счастья нет»: Как распознать зависимость от чужих ожиданий

Постоянный страх разочаровать окружающих, привычка поступать «как правильно» вопреки собственным желаниям и ощущение пустоты даже после успеха могут говорить о зависимости от чужих ожиданий. Об этом рассказала клинический психолог Анжелика Еременко.

Одним из главных сигналов специалист назвала внутренний конфликт: человек выполняет обязанности, достигает поставленных целей, но при этом не получает удовлетворения и с трудом может ответить на простой вопрос о том, чего хочет сам. Решения в таком случае всё чаще принимаются из чувства долга или страха неодобрения.

По словам Еременко, подобные модели поведения могут формироваться ещё в детстве под влиянием родителей, учителей и других значимых взрослых. Установки вроде «будь удобным», «не высовывайся» или «ты должен» со временем способны восприниматься уже как собственные убеждения.

«Мы часто путаем эти голоса. Принимаем требования Родителя за свои решения, а страхи Ребёнка — за реальность. И живём по сценарию, который не осознаём», — пояснила Еременко в беседе с Леди Mail.

Недостаток собственных границ также делает человека более уязвимым для манипуляций, считает психолог. Насторожить должны гиперконтроль со стороны другого человека, попытки ускорить отношения, навязать свои правила, а также давление через чувство вины или страх.

Чтобы вернуть ощущение самостоятельного выбора, Еременко советует начинать с небольших повседневных решений, чаще спрашивать себя о собственных желаниях и учиться отказывать без автоматического чувства вины. Перед ответом в конфликтной ситуации полезно взять паузу, а попытки давления — называть прямо.

Если самостоятельно разобраться с устойчивыми установками не получается, специалист рекомендует обратиться к психологу. По её словам, задача такой работы — научиться замечать автоматические мысли и отделять собственные решения от требований и ожиданий окружающих.

Ранее Life.ru писал, что постоянное стремление быть удобным для окружающих может отнимать много сил и мешать человеку отстаивать собственные интересы. С возрастом особенно важно принять, что нравиться всем невозможно, а самостоятельность предполагает право выбирать профессию, отношения и образ жизни даже тогда, когда они не совпадают с ожиданиями близких.