«Ещё пять минут» длиною в час: Психолог вскрыла опасные сигналы скрытой видеозависимости

Потеря чувства времени, раздражительность и трудности с концентрацией могут указывать на то, что привычка смотреть короткие видео начинает выходить из-под контроля. Психолог Елена Шпагина в беседе с RT назвала семь признаков, при которых стоит задуматься о перерыве от бесконечного просмотра роликов.

Первым тревожным сигналом специалист назвала ситуацию, когда человек собирается посмотреть всего одно видео, но незаметно проводит в ленте полчаса или больше. При этом он почти не помнит просмотренный контент и не чувствует себя отдохнувшим.

Второй признак — автоматическая привычка доставать смартфон в любой свободный момент. Человек начинает листать ролики в транспорте, очереди, во время еды и перед сном, даже если раньше спокойно обходился без телефона.

Третий сигнал связан с эмоциональным состоянием. Если отсутствие возможности посмотреть очередное видео вызывает раздражение или тревогу, это может свидетельствовать о чрезмерной привязанности к цифровым развлечениям.

Четвёртый и пятый признаки затрагивают способность концентрироваться. После просмотра роликов становится сложнее выполнять продолжительные задачи, а книги, фильмы и обычные разговоры начинают казаться слишком медленными и скучными. В результате человек откладывает дела, требующие внимания и усилий.

Шестой тревожный сигнал — чувство вины за потраченное время и желание скрывать от близких, сколько часов уходит на просмотр видео. Седьмой — привычка проверять ленту сразу после пробуждения, ещё не встав с кровати.

Шпагина подчеркнула, что обнаружение нескольких таких признаков не означает наличия психического расстройства. Однако это повод пересмотреть цифровые привычки. Психолог советует ограничивать время просмотра, убирать приложения с главного экрана смартфона и устанавливать определённые часы, когда пользоваться телефоном не следует.

Ранее Life.ru рассказывал о влиянии бесконечного просмотра коротких видео на концентрацию внимания. Психолог Ольга Курьева предупредила, что постоянное переключение между роликами может затруднять восприятие длинных текстов и выполнение сложных задач. Специалист посоветовала практиковать цифровой детокс и постепенно возвращаться к занятиям, требующим длительной сосредоточенности.