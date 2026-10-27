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Регион
Опубликовано 27 октября, 10:42

«Начните с кухни»: Россиянам объяснили, как обычная уборка спасает от хандры

Психолог Денисов-Мельников: Уборка квартиры помогает отвлечься от тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lazy_Bear

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lazy_Bear

Обычная уборка квартиры может стать неожиданным помощником в борьбе с плохим настроением, апатией и эмоциональным истощением. Наведение чистоты помогает человеку почувствовать контроль над происходящим и отвлечься от тревожных мыслей. Об этом «Абзацу» рассказал психолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам специалиста, беспорядок в жилище незаметно создаёт дополнительную психологическую нагрузку. Разбросанные вещи, пыль и накопившиеся домашние дела воспринимаются мозгом как постоянное напоминание о незавершённых задачах, усиливая внутреннее напряжение.

Избавление от бытового хаоса, напротив, приносит быстрое удовлетворение. Человек видит результат собственных усилий, благодаря чему возвращается ощущение самостоятельности и способности влиять на обстоятельства.

«Иногда человеку сложно навести порядок в жизни, зато можно начать с кухни – и это лучше, чем лежать и думать, почему всё плохо», — подчеркнул Денисов-Мельников.

Дополнительную пользу приносит двигательная активность. Привычные домашние хлопоты помогают переключиться с тяжёлых переживаний на конкретные действия и немного взбодриться.

При этом психолог предостерёг от чрезмерного увлечения чистотой. Превращать уборку в изматывающую обязанность ради идеального порядка не следует. Достаточно заниматься домашними делами по мере необходимости, не доводя себя до переутомления.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему из-за эмоциональной перегрузки человека начинают раздражать даже незначительные бытовые мелочи. На фоне стресса некоторые люди стремятся чаще наводить порядок, поскольку организация домашнего пространства позволяет вернуть ощущение устойчивости и контроля над собственной жизнью.

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Владимир Озеров
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