«Начните с кухни»: Россиянам объяснили, как обычная уборка спасает от хандры

Обычная уборка квартиры может стать неожиданным помощником в борьбе с плохим настроением, апатией и эмоциональным истощением. Наведение чистоты помогает человеку почувствовать контроль над происходящим и отвлечься от тревожных мыслей. Об этом «Абзацу» рассказал психолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам специалиста, беспорядок в жилище незаметно создаёт дополнительную психологическую нагрузку. Разбросанные вещи, пыль и накопившиеся домашние дела воспринимаются мозгом как постоянное напоминание о незавершённых задачах, усиливая внутреннее напряжение.

Избавление от бытового хаоса, напротив, приносит быстрое удовлетворение. Человек видит результат собственных усилий, благодаря чему возвращается ощущение самостоятельности и способности влиять на обстоятельства.

«Иногда человеку сложно навести порядок в жизни, зато можно начать с кухни – и это лучше, чем лежать и думать, почему всё плохо», — подчеркнул Денисов-Мельников.

Дополнительную пользу приносит двигательная активность. Привычные домашние хлопоты помогают переключиться с тяжёлых переживаний на конкретные действия и немного взбодриться.

При этом психолог предостерёг от чрезмерного увлечения чистотой. Превращать уборку в изматывающую обязанность ради идеального порядка не следует. Достаточно заниматься домашними делами по мере необходимости, не доводя себя до переутомления.