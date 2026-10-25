Год ходила к психологу и узнала об аутизме: Россиянкам всё чаще ставят диагноз после 30 лет

В России всё чаще выявляют расстройства аутистического спектра (РАС) у женщин старше 30 лет, которые прежде даже не подозревали о своих особенностях. Как сообщает SHOT, некоторые россиянки годами приспосабливаются к окружающим настолько успешно, что признаки аутизма остаются незамеченными даже для близких.

Один из таких случаев произошёл в Санкт-Петербурге. 30-летняя женщина около года посещала психолога, прежде чем специалист предположила у неё РАС. Петербурженка прошла тестирование, получила высокий результат и обратилась к психиатру, специализирующемуся на аутизме и СДВГ. После обследования врач подтвердил диагноз.

Президент АНО «Центр проблем аутизма» Екатерина Мень объяснила SHOT, что позднее выявление расстройства может быть связано с так называемым камуфляжем. Это поведение, при котором человек сознательно или неосознанно скрывает свои особенности, копируя реакции и привычки окружающих.

По словам эксперта, девочки могут осваивать такую стратегию ещё в детстве. Однако постоянная необходимость соответствовать ожиданиям других людей способна сопровождаться эмоциональным истощением, тревогой и депрессивными состояниями. При этом камуфляж встречается не только у женщин, хотя у них он может сильнее затруднять распознавание РАС.

Поводом для обращения к специалисту иногда становится разговор с психологом или онлайн-тест. Однако высокий результат такого тестирования сам по себе не подтверждает аутизм. Для постановки диагноза необходимо полноценное обследование с оценкой особенностей развития и поведения человека.

Ранее Life.ru рассказывал, почему аутизм невозможно определить по одному анализу крови или генетическому тесту. Психиатр Сеченовского университета Игорь Потапов объяснял, что единого биологического маркера РАС не существует. Врачи оценивают историю развития человека, особенности его поведения и общения. Специалист также предостерёг от романтизации аутизма и представления его как обязательного признака необычных способностей.